Haas F1-teambaas Günther Steiner verwacht dat Nico Hülkenberg ‘een paar races’ de tijd nodig heeft om zich weer aan de Formule 1 aan te passen en op kracht te komen na drie jaar als reservecoureur.

Hülkenberg mag dit jaar weer fulltime aan de slag nadat hij sinds 2020 als reservecoureur actief was. De 35-jarige coureur uit Emmerik heeft voor Williams, Aston Martin en Sauber gereden maar begint bij Haas F1 aan een nieuw avontuur.

Sinds zijn vertrek uit de Formule 1 viel Hülkenberg vijf keer in, al stond hij één keer niet aan de start vanwege motorproblemen. Nu hij weer een volledig seizoen van 23 races moet rijden moet de vervanger van Mick Schumacher weer fysiek fit zijn, wat volgens Haas F1-teambaas Günther Steiner wel even zal duren.

Lees ook: Haas wil met Hülkenberg stap vooruit zetten: ‘Gebeurde ook bij zijn vorige teams’

“Natuurlijk hebben we erover nagedacht: wat als iemand drie jaar niet fulltime racet?”, zegt Steiner in gesprek met ntv. “De enige manier om de spieren in deze auto’s te trainen, is door te rijden”, legt de Zuid-Tiroler uit. “Natuurlijk moet je trainen in het trainingscentrum en dat soort dingen. Maar sommige spieren worden alleen gebruikt bij het besturen van deze auto’s. De g-krachten zijn enorm.”

Het is daarom niet gek dat het ‘een paar races’ zal duren, benadrukt Steiner. Hij vreest echter niet dat Hülkenberg zich niet kan aanpassen. “Ik ben niet bang dat hij er lang over doet. We moeten hem een paar races geven om er het maximale uit te halen. Maar dat is ook een van de redenen waarom we hem hebben. Hij zal wat tijd nodig hebben om zich volledig aan te passen en fysiek fit te worden”, besluit Steiner.