Haas F1-teambaas Günther Steiner wil dat zijn team, nu het de ervaren Nico Hülkenberg heeft vastgelegd, een stap vooruit zetten. Dat is, meent Steiner, bij de vorige teams waar Hülkenberg voor reed ook al gebeurd.

Haas twijfelde lange tijd of het Mick Schumacher nog een kans moest geven na twee seizoenen in de Formule 1, of dat het voor de ervaring moest gaan van destijds Aston Martin-reservecoureur Nico Hülkenberg. Het Amerikaanse team had regelmatig kritiek op Schumacher en de hoeveelheid crashes die hij had en de keuze viel daarom alsnog op Hülkenberg.

“Als je naar de carrière van Hülkenberg kijkt, heeft hij altijd bij teams in het middenveld gereden en die hebben met hem altijd een stap vooruit gezet”, meent Steiner in gesprek met Speedcafe. “Dat komt omdat hij precies weet wat er moet gebeuren om beter te worden en we willen zijn ervaring gebruiken om beter te worden”, legt de Italiaan uit.

Haas heeft een duidelijk doel voor ogen: de beste in het middenveld worden. “Als we dat bereiken, dan is het volgende doel een podiumplaats”, zegt Steiner, die niet te hard van stapel wil lopen na het positieve seizoen 2022. “We moeten het stap voor stap aanpakken, maar een duo als Nico en Kevin zal ons helpen om veel sneller in die positie te komen”, weet de Haas F1-teambaas zeker.

Steiner neemt het tegelijkertijd op voor Schumacher, die door het verbreken van de samenwerking met Ferrari de kans kreeg om naar Mercedes over te stappen, waar hij als reservecoureur aan de slag gaat. Steiner benadrukt dat de Duitser het ‘niet slecht’ deed bij Haas, maar dat hij wel meer tijd nodig had om zich te ontwikkelen.

“Hij had pas twee jaar in de Formule 1 gereden en we hadden zwakke punten in het team”, geeft Steiner toe. “Ik ben altijd de eerste om te zeggen wat we beter moeten doen op elk gebied en als een coureur hulp nodig heeft, zullen we dat doen om beter te worden. Dus hebben we gekeken en we wisten dat het beter voor ons was om een ervaren coureur te hebben”, besluit de Italiaan.