Mick Schumacher heeft geen interesse in opties buiten de Formule 1, nu hij een jaar als reservecoureur bij Mercedes aan de slag gaat. Hij hoopt in 2024 terug te keren op de Formule 1-grid en wil zich daarom voorlopig alleen op de Formule 1 richten.

Schumacher werd in 2020 Formule 2-kampioen en kreeg het jaar erop de kans om zich bij Haas in de Formule 1 te bewijzen. Met de VF-21 kon de Duitser zich niet in de schijnwerpers rijden, maar in 2022 was de Haas een stuk competitiever. Schumacher pakte vorig jaar zijn eerste punten, maar kreeg ook flinke kritiek van teameigenaar Gene Haas en teambaas Günther Steiner vanwege de hoeveelheid crashes.

Haas besloot daarom om het contract van Schumacher niet te verlengen en voor de ervaren Nico Hülkenberg te gaan. Niet veel later maakte Ferrari bekend dat het de samenwerking met Schumacher niet verlengt, wat hem de kans gaf om naar Mercedes over te stappen. Daar gaat hij dit jaar aan de slag als reservecoureur, maar hij hoopt uiteindelijk weer terug te keren op de grid.

Een andere optie buiten de Formule 1 wil Schumacher dit jaar niet overwegen. “Ik weet zeker dat ik nu niets anders ga rijden”, zegt Schumacher in gesprek met GPFans. “Ik ben daar simpelweg niet in geïnteresseerd”, legt de Duitser uit. Voor Schumacher is de Formule 1 op dit moment de enige optie, aangezien hij nu van ‘het beste geproefd heeft’. “Dan ga je niet meer genoegen nemen met iets anders, dus ik zal zeker rond de paddock blijven hangen.”

Als reservecoureur zal Schumacher simulatorwerk verrichten, maar ook de Grands Prix afreizen om klaar te staan om in te vallen, mocht Lewis Hamilton of George Russell niet kunnen rijden. “Ik ben er 99 procent zeker van dat ik bij alle races aanwezig ben en mezelf in de positie breng waarin ik hopelijk in 2024 weer terugkeer op de grid”, aldus Schumacher.