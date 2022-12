Sebastian Vettel vindt het jammer dat Mick Schumacher volgend jaar niet fulltime op de Formule 1-grid staat. De viervoudig wereldkampioen stelt dat Schumacher iemand is die ‘iets meer tijd nodig heeft’ en dat hij bij Haas F1 ‘niet de beste omgeving’ had om te groeien.

Schumacher moest bij Haas na twee seizoenen plaatsmaken voor de terugkerende Nico Hülkenberg. Haas F1 koos daarmee voor ervaring in plaats van jong talent, wat na de kritiek op Schumacher vanwege de hoeveelheid crashes geen grote verrassing meer was. Schumachers mentor, Sebastian Vettel, vindt het jammer dat de 23-jarige Duitser geen plekje op de grid heeft voor 2023.

“Natuurlijk is het jammer voor hem dat hij volgend jaar niet meteen door kan gaan”, zegt Vettel tegen ServusTV. “Ik hoop dat hij zijn weg terugvindt, want ik denk dat hij hier vanwege zijn potentie thuishoort.”

Lees ook: Schumacher en Vettel werken opnieuw samen in Race of Champions

Haas F1-teambaas Günther Steiner legde uit dat Schumacher meer tijd nodig had, maar daar had het Amerikaanse team geen geduld voor. Vettel is het ermee eens dat Schumacher ‘iemand is die wat meer tijd nodig heeft’ om te leren, niet alleen qua racen, maar ook qua omgeving. “En ik denk dat hij daar misschien niet de beste omgeving had”, klinkt de kritiek van Vettel op Haas. “Dus ik hoop dat hij in de toekomst terugkomt en in die zin een betere plek vindt.”

Bij Mercedes heeft Schumacher al een betere omgeving gevonden, al is dat wel in de rol van reservecoureur. Vettel vertrouwt erop dat Schumacher daar kan leren van het team, maar benadrukt dat dit niet de ideale situatie is. “Dit is een totaal andere rol. Natuurlijk is de reserverol niet wat je wil, want je racet niet. Maar ik denk dat hij nu de kans heeft om veel te leren van het team en de coureurs. Het is aan hem om heel hard te werken en terug te keren”, aldus de viervoudig wereldkampioen.