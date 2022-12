Mick Schumacher en Sebastian Vettel keren in 2023 terug om samen Team Duitsland te vertegenwoordigen in de Race of Champions. Begin dit jaar namen de twee landgenoten het al samen op tegen coureurs van andere landen en andere autosportdisciplines.

In de Race of Champions nemen coureurs van verschillende autosportdisciplines het tegen elkaar op in gelijkwaardig materiaal om te bepalen wie de ‘champion of champions‘ is. Normaliter vindt dat plaats op een geasfalteerde baan in een stadion, maar net als dit jaar zal het ook in 2023 op het sneeuw en ijs van het Zweedse Pite Havsbad plaatsvinden.

Dat Sebastian Vettel opnieuw zou terugkeren voor dit evenement stond al vast, maar nu heeft ook Mick Schumacher bekendgemaakt dat hij opnieuw meedoet. Het is voor hem de derde keer nadat hij in 2019 in Mexico en begin dit jaar in Zweden al instapte.

Lees ook: Schumacher ziet reserverol bij Mercedes als ‘nieuwe start’

Schumacher kijkt ernaar uit om terug te keren voor dit bijzondere evenement. “Het is geweldig om terug te zijn bij de Race Of Champions en alle coureurs weer te zien”, zegt Schumacher. “Nog beter is dat Sebastian ook meedoet, zodat Team Duitsland hopelijk de traditie om voor de titel te strijden in de ROC Nations Cup kan waarmaken.”

Vettel is blij dat hij nu weer samen met Schumacher kan rijden. “Ik ben verheugd dat Mick me weer vergezelt tijdens de Race Of Champions, voor wat mijn eerste race sinds mijn pensionering uit de Formule 1 is”, zegt Vettel. “Geen van ons heeft veel ervaring op sneeuw en ijs, dus het was een steile leercurve in Zweden eerder dit jaar. Uiteindelijk verraste ik mezelf door de individuele finale te halen tegen Sébastien Loeb en nu kan ik niet wachten om terug te gaan en samen met Mick te kijken of we Team Duitsland een nieuwe ROC Nations Cup-titel kunnen bezorgen”, aldus de viervoudig wereldkampioen.

Lees ook: ‘Dezelfde honger, een andere benadering’: Horner over de vergelijking Vettel – Verstappen

Naast deze twee oud-Formule 1-coureurs zullen ook Valtteri Bottas, Mika Häkkinen en David Coulthard aan de startgrid op het ijs verschijnen. Bovendien doen W Series-kampioene Jamie Chadwick, ‘Mr Le Mans’ Tom Kristensen, Formule 2-kampioen Felipe Drugovich, IndyCar-coureur Felix Rosenqvist en rallykampioen Thierre Neuville mee aan de Race of Champions, die op 28 en 29 januari plaatsvindt.