Een ‘nieuwe start’, zo ziet Mick Schumacher zijn nieuwe avontuur als reservecoureur bij Mercedes. Hij hoopt bij te kunnen dragen aan het team en is gretig om meer te leren bij het topteam.

Schumacher reed twee jaar lang voor Haas F1, maar moest plaatsmaken voor de terugkerende Nico Hülkenberg. Bovendien maakte Ferrari bekend dat het de samenwerking met Schumacher niet verlengt, waardoor hij naar Mercedes kon stappen voor de reserverol.

“Ik vind het geweldig om deel uit te maken van het Mercedes Formule 1-team als hun reservecoureur voor 2023”, zegt Schumacher. “Ik zal alles geven om bij te dragen aan hun prestaties in deze zeer competitieve en professionele omgeving.”

Schumacher, die een tijdje voor 2023 nog geen concrete plannen had, ziet zijn avontuur bij Mercedes als een ‘nieuwe start’. “Ik ben ook gewoon blij en dankbaar voor het vertrouwen dat Toto en alle betrokkenen in mij stellen.”

“De Formule 1 is een fascinerende wereld en je stopt nooit met leren, dus ik kijk ernaar uit om meer kennis tot me te nemen en al mijn inspanningen in te zetten ten behoeve van het Mercedes-team”, aldus Schumacher.

Markus Schäfer, voorzitter van het Mercedes F1-team, verwacht veel van Schumacher. “Het is geweldig om Mick aan boord te hebben. Hij heeft al laten zien dat hij een ongelofelijk talent is en ik kijk ernaar uit om hem dat ook te zien toepassen op de ontwikkelingskant. We hebben grootse plannen voor 2023 en Mick is daarin een integraal onderdeel van de Mercedes-familie”, aldus Schäfer.