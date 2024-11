Valtteri Bottas mag zich na zijn vertrek uit de Formule 1 direct opmaken voor een nieuwe uitdaging. De Fin heeft bevestigd dat hij in 2025 zal deelnemen aan de Race of Champions (ROC) op 7 en 8 maart in Sydney. Het evenement brengt grote namen uit verschillende disciplines samen, waaronder Sebastian Vettel, Mick Schumacher, rally icoon Sébastien Loeb en meervoudig rallycross kampioen Johan Kristoffersson. De organisatie heeft laten weten dat er nog meer bekende namen in aantocht zijn.

LEES OOK: Sabbatical voor Bottas? ‘Andere serie pas in 2026 een optie’

Connectie met Australië

De keuze om deel te nemen aan de ROC in Australië is voor Bottas geen toeval. De Fin heeft door de jaren heen een speciale band opgebouwd met het land. Eerder dit jaar werd hij tijdens het Adelaide Motorsport Festival zelfs uitgeroepen tot ‘honorary Australian‘. Australië voelt bijna als een tweede thuis voor Bottas. “Ik kijk er enorm naar uit om tijdens de Race of Champions in Sydney te racen. Hopelijk komen er veel lokale fans om me aan te moedigen!”

Bottas neemt voor de tweede keer deel aan het unieke evenement, waarin hij vorig jaar debuteerde. Toen strandde hij vroegtijdig na een duel met Mika Häkkinen. Dit keer hoopt hij verder te komen. “Ik wil deze keer het einde halen, zeker op zo’n iconische locatie als het Sydney Olympic Stadium.” ROC biedt ook een unieke kans om tegen de beste coureurs uit verschillende klassen te racen. “Het is een evenement waarin plezier en competitie hand in hand gaan. En het helpt dat de timing perfect is: ik ben al in Australië tijdens de lokale zomer, wat ideaal is om me goed voor te bereiden op deze uitdaging.”

LEES OOK: Keert Bottas terug bij Mercedes? ‘Het is zeker een optie’

Nieuw hoofdstuk na Formule 1

De aankondiging van Bottas’ deelname komt na een teleurstellend Formule 1-seizoen. Met Sauber wist hij geen indruk te maken, en de Fin scoorde geen enkel punt. Bovendien maakte het team onlangs bekend dat zijn contract niet wordt verlengd. Hoewel een terugkeer als reservecoureur bij Mercedes wordt gespeculeerd, lijkt de focus voor Bottas voorlopig te liggen op andere projecten in de autosport.

Lees hier alles over de GP van Qatar

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Bestel dan NU alvast onze extra kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas. Vanaf donderdag in de winkel of op de deurmat.