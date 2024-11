Nu zijn tijd in de Formule 1 definitief tot een einde komt, denkt Valtteri Bottas erover om een sabbatical te nemen. Even een jaar niet racen dus, in plaats van overstappen naar een nieuwe klasse? “Een andere serie is pas een optie in 2026.”

Lang leek de Finse routinier in de running voor het tweede stoeltje bij Sauber annex Audi voor de komende jaren, of in elk geval 2025. “Maar het mocht niet zo zijn”, vertelt hij in Las Vegas. Het team maakte onlangs bekend dat de Braziliaanse Formule 2-coureur Gabriel Bortoleto de tweede rijder wordt naast de al eerder vastgelegde Nico Hülkenberg.

“Ik wist dat er andere kandidaten waren”, aldus Bottas. “Je hoort de geruchten. Het is niet fijn dat mijn loopbaan in de Formule 1 op deze manier eindigt. Je wilt zelf kiezen hoe dat gebeurt. Maar het leven gaat door.”

Reservecoureur Mercedes

Toch speelt de F1-exit een rol in zijn toekomstplannen; de Fin wordt nog genoemd als reservecoureur bij zijn oude werkgever Mercedes. Maar hoe zit het met competitief racen? “Ik moet goed in me laten omgaan wat ik ga doen.” Een sabbatical is dus een optie voor Bottas, zo lijkt het. “Een andere serie is in elk geval pas in 2026 een optie.”

