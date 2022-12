Red Bull-teambaas Christian Horner ziet wel een overeenkomst tussen Max Verstappen en Sebastian Vettel wat hun zucht naar succes betreft, maar volgens Horner bestaan er verder ook veel verschillen tussen de twee.

De vergelijking is natuurlijk snel gemaakt: na een slepend gevecht legde Vettel in 2010 tijdens de finalerace beslag op de titel, waarna hij in 2011 vrij dominant op herhaling ging. Verstappen besliste zijn titanenstrijd met Lewis Hamilton in 2021 pas in de slotronde van het seizoen in zijn voordeel, waarna hij zijn titel in 2022 puur naar de punten gekeken met relatief gemak verdedigde.

Details

In gesprek met FORMULE1.nl, geeft Horner toe dat hij ook wel een overeenkomst ziet tussen Vettel en Verstappen: “Ze delen dezelfde honger om te winnen”, zegt hij over de Duitser en de Nederlander. Los daarvan, vervolgt Horner, zijn het echter ’twee totaal verschillende mensen’. Ook als coureurs en hoe ze te werk gaan. “Max is een zeer natuurlijke, instinctieve coureur. Sebastian dacht juist veel over het rijden na. Ik denk dat Max minder de details ‘ingezogen’ wordt dan Sebastian.”

Weer vier op een rij?

Met Vettel reeg Red Bull tussen 2010 en 2013 een kwartet aan titels aan elkaar. Voor de combinatie Verstappen – Red Bull staat de teller nu op twee. Of Horner denkt dat Red Bull er nu weer vier op een rij van kan maken? “Ik kijk nooit te ver vooruit”, relativeert hij dat, “maar Max is voor mij wel dé coureur die er met kop en schouders bovenuit steekt in de Formule 1. Ik denk dat hij nog veel meer kan bereiken, als wij hem een auto geven die bij zijn talenten past.”

