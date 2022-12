Tom Coronel snapt er niks van dat het team van Haas de 23-jarige Mick Schumacher voor 2023 heeft ingeruild voor oudgediende Nico Hülkenberg. “Sorry, Nico, been there, done that.”

Hülkenberg mag dan een populaire jongen in de paddock zijn én bij veel Nederlandse Formule 1-volgers omdat hij Nederlands spreekt, maar aan FORMULE 1 Magazine vertelt Coronel dat hij er niet enthousiast van wordt. In de eerste plaats omdat hij sowieso vindt dat de oudere garde niet te lang moet blijven plakken als er jong talent klaarstaat, en Haas ruilt Schumacher dus juist in voor de 35-jarige Hülkenberg.

Vergane glorie

Het tweede, zo legt Coronel uit, is dat Hülkenberg met zijn 181 starts alle kans heeft gehad om zich te bewijzen. “Vergane glorie”, oordeelt de coureur en Viaplay-analist dan ook over de Duitser. “Sorry, Nico, been there, done that. Hülkenberg is een schat van een vent, maar het is altijd net niet geweest”, zegt Coronel over de coureur met het twijfelachtige record van de meeste starts zonder podium.

“Als je niemand anders kan vinden”, redeneert Coronel, “bel je hem. Dat is het gewoon.” Haas had daarbij echter wél een andere optie: doorgaan met Schumacher. Dat het Amerikaanse team dit niet heeft gedaan, kan Coronel moeilijk begrijpen. “Mick begon niet geweldig aan zijn tweede jaar en wilde misschien te veel, maar hij deed af en toe dingen die echt indruk op me maakten.”

Meer tijd nodig

“Het was nog te veel op en af, maar in de latere races van 2022 heeft hij zich voor mij wel bewezen.” Coronel denkt bovendien dat Schumacher met nog een jaartje extra ook meer had kunnen laten zien. “Er is kritiek geweest dat hij altijd ‘pas’ in zijn tweede jaar goed was in de opstapklassen. Tsja, jongens, we zijn niet allemaal übertalenten, sommige coureurs hebben twee, drie seizoenen nodig.”

In de ‘Jaar van Max’-special van FORMULE 1 Magazine lees je het complete eindrapport van Tom Coronel. Daarin komen alle coureurs die in 2022 in de Formule 1 hebben geracet aan bod.