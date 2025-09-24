Alpine kende in Bakoe een Grand Prix-weekend om snel te vergeten. Zowel Pierre Gasly als Franco Colapinto kwam snelheid tekort, raakte in de problemen en eindigde troosteloos achteraan in het veld. “We hadden hier echt niks te zoeken”, was de enige conclusie die Gasly na afloop kon trekken.

Het team van Alpine kende een ontzettend moeilijk weekend in Azerbeidzjan. Tijdens de kwalificatie op de zaterdag ging het al mis toen Franco Colapinto in bocht vier crashte en zijn sessie vroegtijdig moest beëindigen. De Argentijn werd een dag later tijdens het hoofdnummer negentiende, terwijl teamgenoot Pierre Gasly niet verder kwam dan een achttiende finishplaats. De twee Alpine’s werden bovendien als enige twee bolides tijdens de race op een ronde gezet door winnaar Max Verstappen.

Duidelijke taal

Gasly was na afloop van de race zichtbaar teleurgesteld. “We hadden hier geen schijn van kans”, verzuchtte de Fransman. “Het is gewoon pijnlijk.”

Volgens de Alpine-coureur was er het hele weekend geen moment waarop het leek alsof punten binnen bereik waren. “Er gaat blijkbaar bij ons iets fundamenteel fout op dit circuit. We doen hier iets niet goed en dat moeten we gaan uitzoeken. Het is voor iedereen binnen het team pijnlijk.”

Ook voor Franco Colapinto werd het een race om snel te vergeten. De Argentijn had het hele weekend moeite met zijn Alpine en kreeg in de race bovendien te maken met een incident met Alexander Albon, waarbij hij schade opliep. “Het was een zwaar weekend,” gaf Colapinto toe. “We hadden echt geen snelheid en worstelden het hele weekend met de afstelling van de auto.”

