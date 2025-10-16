Volgens oud-Formule 1-coureur Nelson Piquet junior staat Gabriel Bortoleto nadrukkelijk op de radar van Ferrari. De Braziliaan, momenteel actief bij Sauber, is volgens hem een serieuze kandidaat als Lewis Hamilton onverwacht zou vertrekken bij de Italiaanse renstal.

“Ik denk dat Ferrari de logische volgende stap is voor Bortoleto”, stelt Piquet junior in de Pelas Pistas Podcast. “Misschien komt dat door zijn connectie met Ferrari-motoren dit jaar bij Sauber. Ferrari heeft natuurlijk toegang tot alle data, ze zien meer dan wij kunnen zien. Ze hebben een bepaalde link met Sauber, en vanwege de resultaten die Bortoleto dit seizoen laat zien, is het duidelijk dat hij op hun radar staat.”

Piquet junior sluit zelfs niet uit dat Ferrari al nadenkt over concrete stappen, mocht er iets veranderen in de huidige coureursbezetting. “Als er om wat voor reden dan ook iets met Hamilton gebeurt, denk ik dat Ferrari direct bij Sauber – het toekomstige Audi – aanklopt en vraagt: ‘Wanneer mogen we die jongen hebben?’”

