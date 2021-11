Pirelli-baas Mario Isola heeft na de Grand Prix van Qatar uitleg gegeven over de lekke banden die vier coureurs opliepen. Volgens hem waren de banden op moment van klappen al ‘best versleten’ en zou het agressief over de kerbstones rijden niet geholpen hebben.

Maar liefst vier coureurs liepen een lekke band op in de Grand Prix van Qatar: Valtteri Bottas, Lando Norris, George Russell en Nicholas Latifi. Toevallig ging het bij alle vier de coureurs ook om de linker voorband. Dat vraagt natuurlijk om opheldering van bandenleverancier Pirelli.

“De linker voorband werd getroffen omdat deze de meeste druk te verdragen kreeg, maar ik wil niet zeggen dat dit veroorzaakt was door buitensporige druk kwam of iets dergelijks”, zegt Pirelli-baas Mario Isola tegen Sky Sports, na de eerste bevindingen. “Ik kan wel al delen dat de banden best versleten waren, in de buurt van honderd procent. We hebben sneetjes in de banden. We moeten onderzoeken of deze vóór of na het verlies van de druk zijn ontstaan.”

“We wachten de telemetrie van de teams af”, vervolgt de Italiaan. “Dat is een zeer belangrijk element voor ons om te begrijpen of drukverlies plotseling was en wanneer dat gebeurde. De coureurs konden terugkeren naar de pits, dus ze verloren wel druk maar het was goed genoeg om de auto onder controle te houden en naar de pits te rijden”, aldus Isola, die dan nog wel vergeet dat Latifi zijn Williams langs de baan parkeerde.

Pirelli gaat onderzoeken

Mogelijk, zo suggereert Isola, heeft het drukverlies te maken met de rijstijl van de coureurs en met name hoe zij over de toch wat agressieve kerbstones van het Losail International Circuit reden. “We zagen veel impacts op hoge snelheid met die kerbstones. Het is geen geheim dat veel teams ook schade aan het chassis, de vloer en de vleugels hadden. Als een band versleten is, dan is deze minder bestand tegen kerbstones en zware impacts. Dan kan het gebeuren dat ze druk verliezen. Dan moet je de band wisselen, of je loopt een lekke band op.”

Voor de start van de race liet Pirelli weten dat de tweestopper de beste optie zou zijn voor de race. Enkele coureurs waagden het alsnog op de agressievere eenstopper, waaronder Lando Norris en Valtteri Bottas, die een lekke band opliepen. “We zagen dat een paar teams een eenstopper probeerden omdat het hier lastig is om in te halen. Ze wilden dus niet te veel tijd verliezen in de pits”, legt Isola uit. “Maar we voorspelden een tweestopper op basis van de data die we op de vrijdag vergaard hadden. De slijtage linksvoor was best hevig. Vandaag waren de linker voor- en achterband tot honderd procent versleten. Maar de reden waarom we alleen linksvoor een lekke band hadden, dat moet onderzocht worden”, besluit de Pirelli-baas.