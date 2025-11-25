Pirelli heeft zijn definitieve bandengamma voor het Formule 1-seizoen 2026 bekendgemaakt. De meest opvallende wijziging is het verdwijnen van de C6, de ultrazachte compound die dit jaar werd geïntroduceerd. De C6, die in 2025 slechts sporadisch werd ingezet op stratencircuits, verdwijnt omdat het prestatieverschil met de C5 onvoldoende groot bleek. Meerdere coureurs, onder wie Max Verstappen, uitten dit jaar al hun onvrede over de band.

Voor 2026 werkt de Italiaanse fabrikant – conform de nieuwe technische richtlijnen voor het chassis – met volledig nieuwe specificaties. De voorbanden worden 25 millimeter smaller, de achterbanden 30 millimeter. Na de laatste fysieke tests in Mexico-Stad komt de homologatiedeadline van 15 december in zicht voor Pirelli. Daarom presenteerden de Italianen maandag hun nieuwe bandengamma: zonder de C6. Het gebruik van de C1 tot en met de C5 moet voor meer variatie in slijtage en rondetijden zorgen; dit jaar bleken de verschillende compounds op sommige circuits nog té vergelijkbaar.

In Azerbeidzjan stelde Pirelli de ultrazachte band voor het laatst beschikbaar. Max Verstappen – en vele coureurs met hem – verklaarde weinig tot niets te kunnen uitrichten met de C6. “Misschien dat Pirelli die band gewoon lekker thuis moet laten”, reageerde de Nederlander destijds. “Die band werkt hier al niet, eerder dit seizoen ook al niet in Monaco. En in Imola en Montréal volgens mij ook niet.”

Geen significant verschil

Uit recente tests voor 2026 bleek dat het verschil tussen de twee zachtste banden dermate klein was dat de C6 overbodig werd binnen het nieuwe gamma. Pirelli wil ‘een verscheidenheid aan keuzes mogelijk maken’ die aansluit bij de eigenschappen van de verschillende circuits. “De beslissing om de zesde en zachtste compound, de C6, te laten vallen, is juist genomen omdat het onmogelijk was om aan die eis te voldoen”, lichtte de bandenleverancier toe. “Uit de meest recente tests bleek dat het verschil tussen de prototypes van de C5 en C6 gering was, zonder dat dit een significant prestatievoordeel opleverde.”

Teams kunnen de nieuwe banden voor het eerst testen tijdens de post-season test in Abu Dhabi op 9 december. Alleen de C1 ontbreekt, omdat deze te stug is voor het Yas Marina Circuit. De tien teams zetten daarbij aangepaste auto’s in die de downforce van het 2026-chassis moeten simuleren.

