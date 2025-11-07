Bandenleverancier Pirelli maakt zich zorgen over de eerstvolgende GP van Qatar, die eind november wordt verreden. De extreme hitte en de karakteristieke eigenschappen van het Lusail International Circuit zorgden in het verleden al voor meerdere klapbanden. Om de banden tijdens de komende editie beter te beschermen – én de coureurs een eerlijke kans te geven – zou Pirelli overwegen om een maximaal aantal kilometers per set in te voeren.

De GP van Qatar staat bekend als een ware uitputtingsslag, zowel voor de coureurs als voor de banden. De combinatie van razendsnelle bochten, ruw asfalt en agressieve kerbstones zorgt ervoor dat het rubber continu tot het uiterste wordt belast. Tijdens de inaugurele editie in 2021 kregen liefst vier coureurs te maken met een klapband, telkens aan de linker voorzijde.

Maximaal aantal kilometers

Met de invoering van de huidige ground-effect-reglementen werd de belasting nóg groter; coureurs zochten vaker de kerbstones op, wat leidde tot breuken tussen het loopvlak en het karkas van de band. Pirelli en de FIA voerden daarop een limiet van achttien ronden per set in, wat resulteerde in minimaal drie pitstops per coureur in 2023. Hoewel de kerbs voor de editie van 2024 jaar werden afgevlakt, bleef de angst voor bandenproblemen bestaan. Volgens Pirelli-topman Mario Isola ligt de kern van het probleem niet bij oververhitting, maar bij slijtage.

“Wanneer het loopvlak te dun wordt, is de band niet langer beschermd”, verklaarde hij. “Een steentje of kleine beschadiging is dan al genoeg om de rubberlaag te doen scheuren.” Vorig jaar gaf Pirelli de teams slechts het advies om niet meer dan 24 ronden op één set te rijden. Lewis Hamilton en Carlos Sainz waagden echter de gok. Toch reden ze in ronde 34 beiden lek nadat ze over brokstukken waren gereden.

Om een herhaling van dat scenario te voorkomen, wil Pirelli dit jaar opnieuw een limiet invoeren. Volgens Auto, Motor und Sport is de leverancier in gesprek met de teams om een maximaal aantal kilometers per set vast te leggen. Het exacte aantal toegestane ronden is nog onbekend, maar volgens het Duitse medium lijkt het erop dat alle coureurs minstens twee verplichte pitstops moeten maken.

