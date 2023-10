Pirelli zal nog tot en met 2027 aanblijven als officiële bandenleverancier van de Formule 1. Tijdens een speciale persconferentie op dinsdag maakte het Italiaanse bedrijf dat bekend. Het betekent dat het huidige contract van de bandenleverancier met drie jaar is verlengd.

Vanuit het hoofdkantoor van Pirelli in Milaan, in de aanwezigheid van F1-CEO Stefano Domenicali en Pirelli-topman Marco Tronchetti Provera, wordt een gelikt filmpje getoond met de jaren waarin Pirelli nu de banden heeft geleverd. 2011, 2013, 2017, 2020, 2024……. 2027. Vol trots en met glunderende ogen bevestigen de mensen achter de balie dat, inderdaad, Pirelli nog tot en met 2027 de banden aan de Formule 1 zal leveren. Het is een verlenging van het huidige contract, dat eind volgend jaar zal aflopen.

Het is een voortzetting van een samenwerking die inmiddels al twaalf jaar loopt. Die continuïteit is volgens Domenicali essentieel. “Pirelli heeft zich nu al erg lang bewezen. Deze nieuwe deal is een erkenning van het belangrijke werk dat zij doen, en wij als de Formule 1-wereld zien dit ook. Er gebeurt erg veel in onze sport en het is belangrijk om daarbij een betrouwbare partner te hebben. We werken erg goed samen en dus zijn wij erg blij met deze voortzetting.”

Duurzaamheid

De Formule 1 wil de komende tijd meer inzetten op duurzaamheid van de sport, bijvoorbeeld door synthetische brandstoffen te gebruiken en de totale CO2-uitstoot van de sport te verminderen. Pirelli wil daar graag aan bijdragen, zo legt Provera uit. “Wij gaan onze producten ook duurzamer maken. Voor de Formule 1 gaan wij duurzaam rubber leveren, dat allemaal op een groene manier wordt geproduceerd. Onze fabrieken in Europa gaan de energie uit duurzame brandstof halen. Samen met de Formule 1 willen we graag werken aan het verbeteren van onze aanpak van dit probleem.”

2026

De nieuwe deal met Pirelli beslaat ook een periode waarin de Formule 1 grote technische verandering ondergaat. In 2026 gaat namelijk een volledig nieuw motorreglement in. Omdat dit ook de vormgeving en de eigenschappen van de auto verandert, zullen de banden ook mee moeten veranderen. Op de vraag van FORMULE 1 Magazine of dit nieuwe uitdagingen presenteert voor Pirelli, antwoordt Provera: “Natuurlijk. Maar wij ervaren altijd nieuwe uitdagingen in deze sport, bijvoorbeeld toen de banden groter werden. We werken in al deze kwesties goed samen met de Formule 1 en de FIA. Onze missie blijft om hen goede banden te leveren, want zonder goede banden kan de auto ook niet vooruit.”

“Dit is een hele belangrijke discussie”, voegt Domenicali toe. “Uiteindelijk is de band natuurlijk de verbinding tussen de auto en de grond. De FIA coördineert alle reglementen en zorgt dat die volgend jaar aan het einde van de lente rond zijn. Iedereen zal hard moeten werken om te zorgen dat alles goed bij elkaar past en dat de nieuwe banden goed bij de nieuwe auto’s passen.”

Concurrentie?

Pirelli was dit keer niet de enige kandidaat voor de rol van bandenleverancier. Ook het Japanse bedrijf Bridgestone, dat twintig jaar geleden ook al banden produceerde voor de Formule 1, deed een gooi naar de functie. Uiteindelijk werd er dus toch voor Pirelli gekozen.

“Ik wil Bridgestone wel bedanken voor een goed aanbod”, vertelt Domenicali. “Wij vonden zelf dat doorgaan met Pirelli de betere keuze was, zowel commercieel gezien als vanuit technisch oogpunt. Er komen veel technische uitdagingen aan. De sport is ook veel veranderd in de laatste jaren. De auto’s, maar ook de races, zijn geëvolueerd. Het is belangrijk om dus samen te werken met iemand die deze evolutie meegemaakt heeft.”

Pirelli is tegenwoordig de exclusieve bandenleverancier, maar in het verleden was dat wel anders. In de tijd dat Bridgestone nog leverde, deden ze dat bijvoorbeeld samen met Michelin. Hoewel Domenicali open staat voor de mogelijkheid van twee concurrerende leveranciers, wil hij daar nu nog niets van weten.

“We hebben dat stopgezet om de kosten van de Formule 1 omlaag te krijgen”, legt de Italiaan uit. “Het is nu wat vroeg om te zeggen dat we het helemaal nooit meer gaan doen, maar het staat nu niet op de agenda. Maar als er in de toekomst een manier is om die kosten beperkt te houden, dan ja, waarom ook niet?” Provera staat daar ook wel voor open. “Wij doen aan tal van competities mee en in de meesten zijn wij niet de enige leverancier. Wij zouden het alleen maar leuk vinden. Het is een mooie kans om te bewijzen hoe goed onze banden wel niet zijn.”