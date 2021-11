Pirelli-baas Mario Isola ziet Jeddah, waar de eerste Grand Prix van Saoedi-Arabië verreden wordt, als ‘de grootste onbekende’ van het jaar. De bandenleverancier heeft op basis van de simulaties van de teams en de Formule 1 zelf de banden voor dit weekend geselecteerd.

Het Jeddah Corniche Circuit, zoals het voluit heet, telt maar liefst 27 bochten en is 6.174 kilometer lang. Het moet het ‘langste en snelste’ stratencircuit ter wereld zijn en om ervoor te zorgen dat er genoeg actie te zien is, zullen er drie DRS-zones komen. De gemiddelde snelheid wordt op zo’n 252 kilometer per uur wordt geschat. Dat is sneller dan op Silverstone en slechts ietsje langzamer dan de gemiddelde snelheid op de ‘snelheidstempel’ van Monza. Het stelt de teams en coureurs voor een grote uitdaging, maar ook bij bandenleverancier Pirelli waren wat vraagtekens.

“Jeddah is waarschijnlijk de grootste onbekende waar we het hele jaar mee te maken hebben, aangezien het circuit zeer kort voor de race is afgerond”, zegt Pirelli-baas Mario Isola. “Daarom kunnen we enkel afgaan op simulaties van de Formule 1 en de teams, samen met andere informatie die we verzameld hebben. Op basis daarvan hebben we de banden geselecteerd.”

Lees ook: Tijdschema GP Saoedi-Arabië: Actie onder het kunstlicht

Pirelli heeft gekozen voor de C2, C3 en C4 compounds. Dat zijn dus de middelste drie compounds, waardoor Pirelli noch voor de hardste noch voor de zachtste selectie is gegaan.

“Dit stratencircuit zal heel anders zijn dan alle andere, en de hoge snelheden met snelle bochten zullen duidelijk een grote rol spelen in de manier waarop de banden zich gedragen”, legt Isola uit. “Jeddah heeft meer bochten dan enig ander circuit op de kalender, en één ervan – bocht 13 – heeft ook nog eens een banking van twaalf graden, dus er zijn veel verschillende elementen die de banden hard aan het werk zullen zetten.”

FORMULE 1 Magazine nummer 17 ligt nu in de winkels of is hier online te bestellen.