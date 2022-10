Pirelli heeft noodgedwongen de bandentest van de prototypeband voor 2023 in Japan moeten uitstellen. De test kon niet plaatsvinden omdat de tweede vrije training op Suzuka onder natte omstandigheden verreden werd.

Pirelli kondigde eerder dit jaar aan dat er twee vrije trainingen gebruikt zouden worden om de prototypeband voor 2023 te testen. Speciaal voor deze tests werd er dertig minuten extra aan de tweede vrije trainingen toegevoegd. Deze zouden plaatsvinden op Suzuka en het Circuit of the Americas, maar die eerste test is dus al weggevallen.

Suzuka was te nat waardoor de slicks niet getest konden worden. Pirelli-baas Mario Isola is teleurgesteld dat deze test niet kon plaatsvinden op ‘het ideale’ Suzuka, maar hij weet wel al dat deze test doorgeschoven wordt naar Mexico. Dat is, meent Isola, niet een ideaal circuit omdat daar met zachtere compounds gereden wordt.

Bij Sky Sports legt Isola uit dat Pirelli voor volgend jaar een ‘andere constructie’ wil hebben met een ‘hoger integriteitsniveau’. “De teams ontwikkelen de auto’s en ze worden steeds sneller. Het tweede punt is dat deze auto’s veel onderstuur hebben in lage snelheidsbochten.”

Dat was, zo legt Isola uit, vorig jaar niet zichtbaar bij de testauto’s. “We proberen dus een sterkere voorband te maken om de voor- en achterkant beter in balans te brengen. De achterkant is goed. We willen de achterkant niet straffen. We willen een betere voorband maken.”

Voor nu ziet de Pirelli-baas genoeg verbeteringen voor 2023. “Voor wat betreft de compounds heeft de C1-band niet genoeg grip. Het gat tussen de C1- en C2-band is te groot. We willen meer grip hebben met de C1. Daarnaast is het verschil tussen de C3 en de C4 te klein”, aldus Isola.

