Samen met Jeroen Bleekemolen bespreken we de masterclass die Max Verstappen gaf tijdens de Grand Prix van Miami. Hoe frustrerend moet dit geweest zijn voor Sergio Pérez en hoe moet hij waken dat hij hierdoor nu niet te geforceerd gaat rijden? Hoeveel fouten mag Nyck de Vries nog maken bij AlphaTauri en hoeveel tijd krijgt hij nog? En als er een vierde Grand Prix wordt toegevoegd in de VS, op welk circuit zou dit volgens Jeroen dan het beste kunnen? Dit en meer in deze aflevering waarbij vanuit de redactie ook Gerard Bos en Bas Holtkamp aansluiten.

