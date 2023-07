Zondag wacht even buiten Boedapest de Grand Prix van Hongarije, de voorlaatste race voor de zomerstop. Hoofdredacteur André Venema is voor FORMULE 1 Magazine aanwezig op de Hungaroring.

Hij zag een verregende vrije training, een balende Sergio Pérez, een breedlachende Daniel Ricciardo en had een nachtelijk onderonsje met onze huisfotograaf Peter van Egmond.

De gehele podcast Hongarije Update is te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, Google podcast, YouTube en via de speler hieronder:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Kijk hier voor het complete tijdschema van de Grand Prix van Hongarije

De nieuwste editie van FORMULE 1 magazine ligt nu in de winkel, maar je kunt hem uiteraard ook online bestellen (met gratis verzending in heel Nederland). Het blad staat weer vol met interessante verhalen, exclusieve interviews en prachtige fotografie. Met in deze editie:

Max Verstappen benadert de perfectie in Spielberg & Silverstone

Reportage: Brad Pitt brengt de Formule 1 weer naar Hollywood

Interview: Het tweede raceleven van rallycoureur Jos Verstappen

Bestsellerauteur Günther Steiner spreekt: Ik houd van stilte

Historie: De moedige strijd van Écurie Nationale Belge

Surviving to Drive: Win een door Günther Steiner gesigneerd boek

Het mooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

En verder natuurlijk alles over de Grands Prix in Oostenrijk & Engeland