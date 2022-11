Hét verhaal van de vrijdag van Grand Prix van Brazilië was uiteraard de poleposition van Kevin Magnussen. Hij was uiteindelijk het meest alert in een natte kwalificatie in Interlagos. Verslaggever Frank Woestenburg vertelt in de vrijdageditie van Paddockpraat over de held en de schlemiel van de dag, Charles Leclerc was andermaal het laatste. Ferrari blijft blunderen, zelfs nu de druk er misschien een beetje af is. Max Verstappen begint de sprint zaterdag ‘gewoon’ vanaf de eerste rij. Conclusie: zijn vijftiende seizoenszege zou zondag zomaar eens kunnen volgen.

