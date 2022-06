Nu de 24 Uur van Le Mans weer voor de deur staat, is het een mooi moment om twee podcast-specials uit ons archief te diepen. Zo zaten we in 2020 met Jan Lammers, Jeroen Bleekemolen en Allard Kalff om de tafel om de magie van Le Mans te bespreken, terwijl we in 2021 met Brendon Hartley (de polesitter van dit jaar!) spraken over verliefd worden, winnen en met hypercars racen op het historische circuit.

De podcast met Bleekemolen, Lammers en Kalff uit 2020 luister je hieronder. Over wat Le Mans zo magisch maakt, samen rijden met Jos Verstappen of Mario Andretti, waarom je ’s nachts vaak sneller bent dan overdag en teamgenoten die in je stoeltje plassen.

De podcast met Toyota-coureur Hartley, uit 2021, luister je hieronder. Over verliefd worden op Le Mans, zijn terugkeer van de Formule 1 naar de endurance-racerij, de nieuwe hypercars en natuurlijk zijn zeges in 2017 en 2020 met Porsche en Toyota.

