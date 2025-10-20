Een pijnlijke record gloort voor Lewis Hamilton. De Britse vedette beleeft een teleurstellend debuutseizoen bij Ferrari – in negentien Grands Prix kwam hij niet verder dan de vierde plaats. Dat betekent dat hij nog geen enkel podium heeft behaald met de Scuderia. Als hij tijdens de aankomende GP van Mexico opnieuw naast het ereschavot grijpt, wacht hem een nieuw negatief record.

Met zijn vierde plaats in Austin evenaarde Hamilton het record van voormalig Ferrari-coureur Didier Pironi. De Fransman eindigde tussen 1981 en 1982 negentien keer op rij níet op het podium. Sinds zijn Ferrari-debuut in Melbourne is Hamilton eveneens nog niet in de top drie geëindigd – al schreef hij dit jaar wél de sprintrace in Shanghai op zijn naam.

LEES OOK: Red Bull beboet na verwijderen McLaren-tape bij start GP Austin

Tijdens de aankomende GP van Mexico kan Hamilton het record van Pironi verbreken. Als hij op het Autódromo Hermanos Rodríguez wederom buiten de podiumplaatsen eindigt, is deze pijnlijke statistiek een feit. Ook voor zijn persoonlijke recordboekje is het gebrek aan finishes in de top drie een mokerslag. Zo stond Hamilton in zijn hele Formule 1-carrière ieder seizoen minimaal één keer op het podium. In 2025 dreigt die indrukwekkende reeks te worden doorbroken – de 40-jarige Brit heeft nog vijf Grands Prix om dat te voorkomen.

Lees hier alles over de GP Mexico

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.