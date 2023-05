Er zullen wat champagneflessen worden ontkurkt in het motorhome van Alpine langs de haven in Monaco. Esteban Ocon wist zijn zeer goede kwalificatie om te zetten in een puike podiumplek en haalt hiermee de druk wat van de ketel binnen het team.

“Het is gelukt,” jubelde de Fransman na afloop van de race. “Het was een superweekend voor het hele team. Van dag één in de simulator tot aan alle vrije trainingen. We waren in staat de auto steeds te verbeteren en hebben geen enkele misstap gezet. Zelfs toen we besloten over te gaan op de intermediate band was dit in de perfect ronde om dit te doen.”

Deze podiumplek was broodnodig nadat Laurent Rossi, de CEO van Alpine, onlangs kritiek had gegeven op het team en duidelijk liet merken de afgelopen resultaten niet langer te accepteren. Ocon hoopt dan ook deze vorm vast te kunnen houden. “Ik geniet nu van het moment want het is even geleden dat ik op het podium stond. Ik hoop dat er nog vele gaan volgen.”