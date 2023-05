Laurent Rossi, CEO van Alpine, heeft zich kritisch uitgelaten over de teleurstellende start van het seizoen. Alpine staat momenteel op de zesde plek in het constructeurskampioenschap en dat accepteert Rossi niet. Hij wijst dan ook met de beschuldigende vinger naar teambaas Otmar Szafnauer.

Alpine eindigde afgelopen jaar als vierde in de strijd om de constructeurstitel. Dat het Franse team nu zesde staat, en dus een stap heeft teruggezet, valt niet in goede aarde bij Rossi. In gesprek met Formula1.com uitte hij dan ook zijn kritiek op Szafnauer: “Hij is verantwoordelijk voor de prestaties van het team, dat is zijn taak. Je kunt je daar niet voor verstoppen. Het zijn min of meer dezelfde mensen, dus ik accepteer niet dat we die vierde plek niet kunnen vasthouden. Het zijn Otmar en de rest van zijn team, want Otmar doet niet alles alleen, maar de verantwoordelijkheid ligt bij Otmar.”

“Hij is aangetrokken om het team door het seizoen en de volgende seizoenen heen te loodsen richting de doelstellingen die we hebben opgesteld,” vervolgde Rossi. “We willen constant vooruitgang te boeken, net zoals we dat deden in de eerste twee jaar. Vechten om de vierde en de vijfde plek, en om op het podium te komen. Het is zijn missie om dit team weer die kant op te krijgen en de resultaten te boeken die we willen.”

Szafnauer reageert gelaten op de kritiek

Sprekend met de media over de opmerkingen van Rossi, zei Szafnauer: “Als je zoiets in de krant leest dan wordt de druk niet groter, iedereen wil het hier goed doen. Het zijn ervaren technici en ingenieurs op het hoogste niveau. We leggen onszelf die druk al op, dus we moeten het gewoon oplossen.”