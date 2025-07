Lando Norris heeft op Spa-Francorchamps de polepositie gepakt. De Brit was zowel teamgenoot Oscar Piastri als Charles Leclerc te snel af, en mag de hoofdrace vanaf de eerste startpositie aanvangen. De McLaren-coureur maakte zich zelf al niet zoveel zorgen over de kwalificatie na de tegenvallende sprintkwalificatie een etmaal eerder, maar hoopt niet dat het op Spa gaat regenen tijdens de hoofdrace.

Lando Norris reed tijdens zijn eerste snelle ronde in Q3 al zijn beste ronde van het weekend, en was daarmee al meteen te snel voor zijn naaste rivalen Oscar Piastri, Charles Leclerc en Max Verstappen. De Brit revancheert zich hiermee voor de sprintkwalificatie een etmaal eerder, toen hij nog zes tienden moest toegeven op zijn teamgenoot. “Iedereen was na gisteren (de sprintkwalificatie, red.) erg bezorgd, maar ik wist dat ik niet zo heel veel achter de top (sprintpolesitter Piastri, red.) reed. Ik had een paar kleine problemen, dus ik had het zelfvertrouwen dat ik vandaag weer de snelste ronde kon rijden.”

Norris gaat vervolgens ook nog even in op zijn samenwerking met teamgenoot Oscar Piastri, en hoe ze het beste in elkaar naar boven halen. “De auto vliegt het hele weekend al. Oscar is het hele weekend ook al geweldig. We brengen het beste in elkaar naar boven, en we leren snel van elkaar. Het is een goede, maar soms ook wel moeilijke samenwerking.”

Regen

De kans op regen tijdens de hoofdrace op Spa is zeker aanwezig. Het circuit ligt nou eenmaal in de Belgische Ardennen. Maakt het voor de polesitter nog heel veel uit of het op de zondag een regenrace wordt? “Ik heb liever dat het droog blijft morgen”, lacht de Brit. “Ook voor de fans. Het heeft de afgelopen tien jaar al elk jaar op Spa al geregend. Maar het maakt voor mij persoonlijk niet uit of het regent of niet. Ik kijk sowieso uit naar de race morgen.”

