Portimão krijgt nieuwe asfaltlaag, creëert uitdaging voor Pirelli

Het Algarve International Circuit in Portimão krijgt eind augustus een nieuwe asfaltlaag zodat het circuit in orde is om de allereerste Formule 1-race te organiseren. Het zal wel een nieuwe uitdaging creëren voor bandenleverancier Pirelli: “Van de nieuwe circuits is Portimão het heftigst.”

Het circuit in Portimão was in 2008 en 2009 het toneel van de testdagen van de Formule 1, maar heeft nog nooit een Formule 1-race georganiseerd. FIA-wedstrijdleider Michael Masi zal halverwege september een bezoek brengen aan het circuit, wanneer het circuit opnieuw geasfalteerd is.

Van de vier nieuwe circuits (Mugello, Nürburgring, Portimão en Imola) die toegevoegd aan de kalender, zal Portimão de grootste uitdaging bieden voor bandenleverancier Pirelli. “Van de nieuwe circuits is Portimão het heftigst”, zegt Pirelli-chef Mario Isola tegen Motorsport.com. “Het is zwaar voor de banden, een lastige lay-out en het asfalt schuurt.”

“Ze gaan het volledige circuit opnieuw asfalteren in augustus”, vervolgt de Italiaan. “Het is het doel om een ​​asfaltlaag te hebben dat lijkt op het asfalt dat we nu hebben, maar we weten dat een nieuwe asfaltlaag altijd anders is dan het oude.” Vooralsnog lijkt Pirelli dan ook te willen gaan voor de drie hardste compounds, al kan dat nog veranderen.

“Op het nieuwe asfalt is de hoeveelheid bitumen hoger dan op een oude asfaltlaag, dus daarom zullen we drie hardste compounds nomineren. Het staat nog niet vast, dat zal pas het geval zijn als we met de FIA hebben vastgesteld welke banden het moeten worden. Maar mijn gevoel zegt dat we voor de drie hardste compounds moeten gaan”, concludeert Isola.