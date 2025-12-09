Mercedes nam dinsdag tijdens de post-season test in Abu Dhabi het voortouw bij het uitproberen van een beweegbare voorvleugel. Daarmee werd de aftrap gegeven voor een nieuw tijdperk in de Formule 1, waarin actieve aerodynamica zijn intrede doet. Aan Andrea Kimi Antonelli de eer om deze nieuwe technologie als eerste te testen. Het ging om een rudimentair ontwerp, waarbij een eenvoudig mechanisme de aerodynamische belasting van 2026 moet nabootsen.

Vaste coureur Andrea Kimi Antonelli reed dinsdag in een zogeheten mule car, een auto die de eigenschappen van de bolides voor 2026 moet simuleren. De jonge Italiaan testte de nieuwe banden voor het aankomende jaar, die aanzienlijk smaller worden dan de huidige compounds. Om de wisselwerking tussen de nieuwe aerodynamica en de banden te onderzoeken, werd zijn Mercedes voorzien van een experimentele voorvleugel. Het mechanisme bestaat uit buizen die van de aero-flaps naar de neus lopen.

Aerodynamica op Mercedes’ voorvleugel

Het systeem op de voorvleugel van Mercedes oogt nog vrij eenvoudig, maar geeft de teams én Pirelli waardevolle inzichten in de aerodynamische eigenschappen van 2026. Volgend jaar gaat niet alleen het motorreglement op de schop; ook het chassis krijgt een ingrijpende update. DRS verdwijnt en maakt plaats voor nieuwe, actieve aerodynamica. Op de rechte stukken zullen zowel de voor- als achtervleugel bewegende elementen activeren om minder luchtweerstand te creëren.

LEES OOK: Post-season test | Kersverse kampioen Lando Norris schittert met gouden helm

Meerdere coureurs mogen een soortgelijk systeem testen; alle teams hebben toestemming gekregen om de effecten van de nieuwe regelgeving te simuleren. Om de tests veilig en beheersbaar te houden, hanteert Pirelli een snelheidslimiet: auto’s met uitsluitend een bewegende achtervleugel mogen maximaal 300 km/u rijden, terwijl auto’s met een bewegend voorvleugelsysteem geen snelheidsbeperking hebben.

Wie komen er in actie tijdens de post-season test?

Team Pirelli bandentest Rookie test McLaren Lando Norris en Oscar Piastri Pato O’Ward Mercedes Kimi Antonelli Frederik Vesti Red Bull Isack Hadjar Ayumu Iwasa Ferrari Charles Leclerc en Lewis Hamilton Dino Beganovic Williams Carlos Sainz en Alex Albon Luke Browning Racing Bulls Liam Lawson Arvid Lindblad Aston Martin Stoffel Vandoorne Jak Crawford Haas Esteban Ocon en Oliver Bearman Ryo Hirakawa Stake Gabriel Bortoleto en Nico Hulkenberg Paul Aron Alpine Pierre Gasly Kush Maini

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.