Onthult Aston Martin maandagochtend met de AMR24 de looks van Red Bulls grootste, of meest verrassende uitdager dit seizoen? Nee, zo lijken velen te denken – zelfs al is de les van begin 2023 dat je Aston Martin niet moet onderschatten. Een preview.

Bij Aston Martin staat 12 februari 2024 al een tijdje rood omcirkeld in de agenda. Maandag zal de wereld namelijk kennismaken met de bolide voor komend seizoen. Een bolide waarmee coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll willen voortborduren op wat met name een sterke eerste seizoenshelft was in 2023.

De groene brigade verbaasde destijds vriend en vijand: zo maakte routinier Alonso in zijn eerste races bij zijn nieuwe team indruk door de podiumplaatsen aaneen te rijgen. Hoewel de dominantie van Red Bull al snel daarna zichtbaar werd, bleek Aston Martin op z’n minst een verrassende uitdager. Het team leek dan ook een goede kandidaat voor de titel ‘best of the rest’ in 2023.

De klad kwam er echter in; Aston Martin moest terrein prijsgeven in de ontwikkelingsstrijd tussen de teams, ze kwam om uiteenlopende redenen in het F1-krachtenveld stil te staan in die strijd of werd zelfs teruggeworpen. De rangorde veranderde, de verhoudingen ook en de prestaties eveneens. Stroll kwam onder vuur te liggen door zijn prestaties op de baan en zijn gedrag ernaast, Alonso ging ondertussen spaarzame foutjes maken. Het team en de coureurs herpakten zich echter; dat biedt hoop op een beter 2024.

Vooruitblikkend zal Red Bull uitdagen (opnieuw) een brug te ver zijn, maar wordt Aston Martin opnieuw de verrassende uitdager? En hoe gaat de 2024-bolide er precies uitzien? Dat eerste is afwachten, dat tweede zal maandag blijken bij de presentatie.

