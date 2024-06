McLaren heeft inmiddels een snellere auto dan Red Bull – uitzonderingen daargelaten, aldus Max Verstappen. Een voorbeeld van zo’n uitzondering blijkt dit weekend. Tijd voor onze preview van de GP Oostenrijk, met drie redenen waarom de winnaar vanmiddag ‘gewoon’ weer de naam Verstappen zal dragen.

1. Eén training, beste setup

In een sprintweekend moet je er als team en coureur in de vrije training bovenop zitten met je setup. Er is maar een uurtje om dingen uit te testen, om ze te toetsen aan wat je in de simulator hebt gezien en wat de coureur voelt in de auto en op de baan, afgezet tegen de data die verzameld is en wordt.

Bij Red Bull beheersen ze het als geen ander, zeker in combinatie met de meesterlijke kwaliteiten van Verstappen op dit vlak. Tel daar bij op dat de aangebrachte veranderingen aan de afstelling tussen de sessies door dit weekend een schot in de roos bleken en niets staat winst in de weg. De RB20 is in het algemeen misschien niet meer de hoe dan ook snelste bolide van het veld. Maar Verstappen en co hebben de bolide wel de snelste gemaakt van op z’n minst dit weekend.

2. Vertrouwen

Aan vertrouwen geen gebrek bij Verstappen en zijn team. Maar toch: die opmars van McLaren deed wat alarmbellen rinkelen bij de coureur en zijn gevolg. Niet voor niets sprak hij zich daarover vorige week in Spanje al uit. En in aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk opnieuw.

De pole in zowel de sprintkwalificatie als de reguliere kwalificatie, plus de zege in de sprintrace; het was drie keer terecht. En het gevolg van een oppermachtige bolide en coureur. Anders gezegd: het vertrouwen van Verstappen in de auto is in Oostenrijk groot, misschien zelfs wel groter dan de afgelopen weken bij elkaar opgeteld. Om over het vertrouwen in eigen kunnen nog maar te zwijgen; dat is er, begrijpelijkerwijs, altijd. En vertrouwen, dat is de basis van succes. Nog zo’n belangrijk ingrediënt dus voor een overwinning vanmiddag.

3. Maar één belager

McLaren, misschien zelfs ook wel Mercedes of Ferrari. Of zelfs alle drie teams tegelijk; aan mogelijke tegenstand geen gebrek voor Red Bull de afgelopen tijd. En vermoedelijk in de nabije toekomst net zo. Maar in Oostenrijk blijkt gezien de long runs dat Verstappen van die laatste twee weinig tot niets te duchten zal hebben. De sprintrace bevestigde dat ook al. Net als de woorden van George Russell (P3) na de kwalificatie: “Onze strijd is zondag met Ferrari, niet met Norris en Verstappen.”

Dus resten normaliter slechts twee geduchte concurrenten voor de Nederlander. Maar ditmaal niet. Hoe zit dat? Welnu, terwijl Verstappen bij Red Bull nul komma nul steun heeft van de alsmaar worstelende Sergio Pérez – wie verlost hem eens uit zijn sportieve lijden? – heeft McLaren met Norris en Piastri twee rivalen die de Nederlander het leven zuur kunnen maken. Maar in Oostenrijk valt dat mee; tijdens de sprintrace bleek al dat Verstappen vooral van Norris wat te duchten heeft. Toen het kon, kwam Piastri vanaf P2 niet tot een aanval op de koppositie van de wereldkampioen.

Doordat Piastri na de kwalificatie ook nog eens zijn snelste tijd kwijtraakte, start de Australiër als zevende. Dat betekent voor Verstappen dat er nog maar één McLaren-bolide is die hem bijvoorbeeld bij de start kan aanvallen. Nog een goede voorteken dus voor de Nederlander.

Kortom: alleen pech of een zeldzaam foutje kan Verstappen nog van zijn vijfde Grand Prix-overwinning in Oostenrijk afhouden.

En verder…

…is het circuit 4318 meter lang

…staan er 70 ronden op de rol

…is Verstappen met 4 poles en 4 zeges op beide gebieden recordhouder op de Red Bull Ring

…telt het circuit maar tien bochten: het minste aantal van alle circuits op de kalender

