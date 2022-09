Het nieuwe is er na de succesvolle editie van vorig jaar natuurlijk wel van af, maar toch is het opnieuw bijzonder: de Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort. Zondagmiddag vindt de 32ste editie van het Formule 1-evenement plaats, de tweede na 36 jaar afwezigheid. Wat we kunnen verwachten, lees je in deze preview.

Het circuit is dit jaar nog precies hetzelfde als vorig jaar, maar er is wel een wezenlijk verschil. De FIA heeft besloten om de tweede DRS-zone richting de Tarzan-bocht te verlengen. Vorig jaar kon de achtervleugel pas bij het uitkomen van de laatste bocht (de Arie Luyendyk-bocht) worden geopend, maar dit jaar kunnen de coureurs er voor kiezen om die volledige kombocht – vlak na de Kumho-bocht – met de DRS open te rijden. Tijdens de eerste vrije training op vrijdag werd hiermee geoefend. De coureurs waren het er unaniem over eens dat het geen problemen of extra gevaar oplevert en dus wachten zondagmiddag hopelijk meer inhaalacties en meer spektakel. De eerste DRS-zone – bij het uitkomen van bocht 10 richting de Hans Ernst-bocht – blijft hetzelfde als vorig jaar.

(FIA)

Uitverkocht huis

Een tweede verschil dat nou niet direct de race zal beïnvloeden, maar toch genoemd moet worden, is het aantal toeschouwers. Vorig jaar werden vanwege corona ‘slechts’ 70.000 fans op tribunes (met vaste zitplaatsen) toegelaten. Dit jaar rijden de twintig coureurs voor een uitverkocht huis, 105.000 fans. Die extra 35.000 toeschouwers zitten voornamelijk in de duinen langs het circuit.

(Motorsport Images)

Officier Verstappen

Max Verstappen was zaterdag de sterkste in de kwalificatie en start de race als de grote favoriet. De kersverse Officier in de Orde van Oranje-Nassau weet zich op de eerste startrij geflankeerd door Charles Leclerc, zijn grootste rivaal dit seizoen. Achter hem staat die andere Ferrari-coureur Carlos Sainz met naast de Spanjaard de Mercedes van Lewis Hamilton. Drie vechters die er alles aan zullen doen om het leven van Verstappen zuur te maken, of zoals Leclerc het zaterdag zei: “We zijn hier een stuk sterker dan vorige week op Spa-Francorchamps. Ons racetempo ziet er goed uit, het gat met Red Bull is klein. We moeten een goede start hebben en dan zullen we wel zien. Verstappen is dus gewaarschuwd en zal alle zeilen moeten bijzetten om als eerste de Tarzan-bocht door te komen. “Ik weet dat het in de race spannend zal worden”, gaf de wereldkampioen na de kwalificatie aan. “Maar ik denk dat als we de juiste bandenkeuze maken en het goed doen, we zondag een goede kans maken.”

Teambaas Christian Horner hoopt dat Sergio Pérez de Nederlander vanaf P5 een handje kan helpen. “Het is jammer voor Checo dat hij zijn laatste ronde niet kon afmaken. Hij zou waarschijnlijk op de tweede rij hebben gestaan, maar staat nu op de vijfde plaats. Hij moet vanaf die positie hard vechten tegen Charles en Carlos.”

Banden

Pirelli heeft net als vorig jaar de drie hardste compounds meegenomen naar Zandvoort. Volgens de Italianen functioneerden die banden destijds “precies zoals verwacht op het veeleisende Nederlandse circuit” en is er dus geen enkele reden om met ander rubber af te reizen. Pirelli juicht het toe dat er in enkele grindbakken voor is gekozen om het grind met een epoxyhars ‘vast te lijmen’ aan de ondergrond. Dit moet voorkomen dat er los grind de baan opwaait. Volgens Pirelli lijken de aangepaste secties “goed te werken” en “tasten ze de banden niet aan.”

Het team van Aston Martin inspecteert de nieuwe grindbak (Motorsport Images)

Net als vorig jaar zetten de bandenleverancier in op een éénstopper (soft-hard) of tweestopper (soft-hard/medium-soft) als snelste strategie, maar er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. “De prestaties van alle drie de banden lagen vrijdag geheel in lijn der verwachtingen. Het verschil tussen de harde en de mediumband is zelfs iets kleiner dan we hadden ingeschat”, laat Pirelli-ingenieur Simone Berra weten. “Dat is een van de redenen waarom we denken dat de harde band ook een goede raceband kan zijn en er dus een aantal verschillende strategieën mogelijk is. De slijtage lijkt zelfs op de zachte band controleerbaar en we hebben geen enkele vorm van graining gezien.” Omdat inhalen niet gemakkelijk is op het smalle Circuit Zandvoort, lijkt een éénstopper het meest voor de hand liggend.

Weer

Het weer zondagmiddag lijkt een vlekkeloos Formule 1-feest niet in de weg te staan. Waar eerder deze week nog werd gerept over een kleine kans op neerslag, daar ziet de weersvoorspelling er inmiddels een stuk rooskleuriger uit. De temperatuur loopt zondagmiddag op naar 26 graden. Weliswaar is de luchtvochtigheid hoog, maar het blijft droog met weinig wind en wat sluierwolken. Strand- en Formule 1-weer dus!

En verder:

… start Mick Schumacher zondag vanaf de negende plaats. De coureur van Haas staat onder druk, afgelopen week kreeg hij te horen dat zijn contract bij Ferrari niet wordt verlengd.

… moet Verstappen zondag niet alleen oppassen voor de beide Ferrari’s. Ook de Mercedessen van Lewis Hamilton en George Russell zijn niet ver weg.

… herhalen we nog maar eens de oproep van circuitdirecteur Jan Lammers: neem geen vuurwerk, rookbommen of fakkels mee naar het circuit.

… rijdt Fernando Alonso zijn 349ste Grand Prix. Hij is na de Dutch GP nog maar één race verwijderd van het record van meeste GP-starts van Kimi Räikkönen.

… is de Dutch Grand Prix 2022 de 1072ste F1-race in de geschiedenis.

… begint de Dutch Grand Prix om 15:00 uur en zal het Wilhelmus worden gezongen door Floor Jansen.