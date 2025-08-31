Max Verstappen die dit jaar de Dutch GP wint – tot zaterdag was het in Zandvoort ondenkbaar. Een podium, ja, dat zou wellicht nog kunnen. En toch is het op deze zondag ineens helemaal zo gek niet om te denken dat Verstappen zijn vierde thuisoverwinning gaat boeken. Maar, toegegeven: dan moet er wel het een en ander gebeuren. Tijd voor onze preview!

Verstappens eigen snelheid

Dat Oscar Piastri en Lando Norris om de wereldtitel vechten en Verstappen niet, is al langer duidelijk. Dat zij om zeges vechten, ook. Maar Verstappen liet al eerder dit seizoen zien het McLaren-feestje te kunnen verstoren, zéker in de kwalificatie. Pole zat er zaterdag weliswaar niet in, maar als nummer drie toonde Verstappen snelheid in de Red Bull. Team en coureur werkten hard aan verbeteringen voor de kwalificatie, dat wierp vruchten af. Daardoor heeft Verstappen mogelijk snelheid voor de race opgeofferd, maar die gok is het waard.

Hoe dan ook heeft hij de snelheid om zondag op z’n minst best of the rest zijn en dus staat hij alsnog op een soort van ‘pole’. “We zijn sneller dan de auto’s achter ons”, vermoedt de Nederlander. “En wat er vóór me gebeurt, heb ik niet in de hand.”

Norris versus Piastri

Dat Piastri pole pakte en Norris juist niet, nodigt extra uit tot een duel vooraan. Een duel dat mogelijk in tranen eindigt voor de een, de ander of zelfs allebei. Want ga maar na: Norris staat op achterstand in het WK (negen punten) en moet dus terrein goed zien te maken op Piastri. Omdat Norris achter zijn rivaal start in Zandvoort mag er van hem een aanval worden verwacht. Durft de Engelsman dat? Wil McLaren dat wel? En in hoeverre houden de kemphanen elkaar in leven op de baan?

Bij een clash is er één coureur die er als de welbekende kippen bij zal en kan zijn om te profiteren: inderdaad, Max Verstappen.

Weer en tactiek

De kans op regen tijdens de race was de hele week aanwezig, soms zelfs 80 procent groot. Maar het valt tot nu toe allemaal mee in Zandvoort, waar vooral de zon zich toonde. Niets is echter zo veranderlijk als het weer en zéker aan de kust kan het verkeren. Ontstaat er dan toch een bui? Voor of misschien wel tijdens de race? Het kan voor chaos zorgen. Zoals dat ook geldt in de pits in Zandvoort, inmiddels berucht om incidenten. En ook dat biedt allemaal kansen voor een verrassende uitslag. Eentje met, jawel, Verstappen zomaar op P1.

Reëel? Mwoah. Maar onmogelijk, zoals het de afgelopen weken en zelfs dagen leek? Nee, geenszins (meer). Stuntje voor Max Verstappen in eigen land? Ga er maar eens goed voor zitten zondagmiddag!

En verder…

…viert bandenpartner Pirelli haar 500e GP

…staan er 72 ronden op het programma

…is de baan 4259 meter lang

…waren er in 2024 73 inhaalacties

