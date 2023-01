Op 14 januari begint het nieuwe seizoen van de Formule E. Het kenmerkt een grote verandering, nu de teams en coureurs overstappen van de Gen2 naar de Gen3-bolide. Bovendien staan er nieuwe teams op de grid en bezoekt de elektrische raceklasse drie nieuwe steden voor de E-Prixs. FORMULE 1 zet alle hoofdpunten op een rij.

Gen2 vs. Gen3

Het nieuwe seizoen van de Formule E, het negende seizoen sinds de introductie van de elektrische raceklasse, kenmerkt het begin van een nieuw tijdperk. De sport neemt afscheid van de Gen2 en maakt vanaf 2023 gebruik van de Gen3. Het uiterlijk van deze nieuwe bolide is radicaal anders dan de vorige generatie, met de opvallende driehoekige vorm als middelpunt.

Onder de kap is er echter het nodige (flink) aangepakt. Zo is de Gen3 een stukje korter, lager en minder breed. Het minimumgewicht van de bolides, inclusief de coureur, is gezakt van 900 kilogram naar 840 kilogram. In combinatie met het toegenomen maximumvermogen, dat van 250 kW (335 pk) naar 350 kW (470 pk) stijgt, levert dat een betere acceleratie op: van nul naar honderd gaat nu binnen drie seconden.

De maximale regeneratie is bovendien verbeterd. Waar deze in seizoen acht met de Gen2 nog op 250 kW lag, is dat nu maar liefst 600 kW. De topsnelheid van de Gen3 ligt op 320 km/u, een stijging van zo’n 40 km/u ten opzichte van de Gen2. Een van de grootste veranderingen die de coureurs zullen voelen, is dat de bolides van achterwielaandrijving zijn gegaan naar een voor- en achterwielaandrijving.

Coureurs en teams

Met de overstap van Nyck de Vries van de Formule E naar de Formule 1, waar hij aan de slag gaat voor AlphaTauri, blijft er in het nieuwe seizoen van de Formule E slechts één Nederlandse coureur over: Robin Frijns. De 31-jarige coureur uit Maastricht reed sinds het seizoen 2018/2019 voor Envision Virgin Racing, maar maakt voor seizoen 9 de overstap naar het terugkerende ABT Sportsline, waar hij de teamgenoot wordt van Nico Müller. Bovendien stapt daar het Spaanse automerk Cupra in als partner van het team.

De Gen3 Formule E-bolide van Robin Frijns voor 2023. Foto: CUPRA

Het vertrek van Mercedes EQ, waar Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne voor reden, wordt opgevangen door McLaren, dat het team heeft overgenomen. Daar gaan René Rast en Jake Hughes aan de slag als coureurs, Ian James blijft aan als teambaas.

Dit seizoen keert er ook weer een bijzondere naam terug in de autosport: Maserati. Het Italiaanse automerk heeft Venturi overgenomen en zal op de baan vertegenwoordigd worden door Edoardo Mortara, de runner-up van het afgelopen seizoen, en Maximilian Günther. De Vries zou oorspronkelijk voor dit team rijden, als hij de overstap naar de Formule 1 niet zou hebben gemaakt.

Een ander team waar het nodige om te doen is, is DS Penske. DS Automobiles gaat voor dit seizoen de samenwerking aan met Penske nadat Techeetah bekend had gemaakt dat het de samenwerking met DS te stoppen. DS Penske heeft met kampioenen Stoffel Vandoorne en Jean-Éric Vergne een sterke rijdersline-up en heeft daarom ook een duidelijk doel voor ogen.

Ook bij Nissan vindt er een grote verandering plaats. Het team heeft afscheid genomen van beide coureurs en heeft nu zelf de touwtjes in handen. Norman Nato en de 23-jarige debutant Sacha Fenestraz zullen het Japanse merk vertegenwoordigen.

Foto: Motorsport Images

Bij Envision blijft Nick Cassidy aan als coureur terwijl Sébastien Buemi, de kampioen van het seizoen 2015/2016, het plekje van Robin Frijns overneemt. Het is voor Buemi een bijzondere overstap, aangezien hij sinds het begin van de Formule E voor Renault/Nissan e.dams reed.

Jaguar, dat een bijzondere, asymmetrische livery gebruikt, is voor stabiliteit gegaan door vast te houden aan Mitch Evans en Sam Bird. Evans kwam vorig seizoen dicht bij de titel, maar moest die eer aan Stoffel Vandoorne laten. Bij Avalanche Andretti, dat van BMW naar Porsche-aandrijving overstapt, blijft Jake Dennis terwijl Oliver Askew plaats moet maken voor de ervaren André Lotterer.

Porsche heeft op haar beurt een vervanger moeten zoeken voor Lotterer en heeft die gevonden in António Félix da Costa, de kampioen van 2019/2020. Hij is de nieuwe teamgenoot van oud-Formule 1-coureur Pascal Wehrlein.

NIO 333 heeft afscheid genomen van Oliver Turvey: hij wordt vervangen door Sergio Sette-Camara. Hij wordt daarmee de teamgenoot van Dan Ticktum, die zo aan zijn tweede seizoen in de elektrische raceklasse begint.

Ten slotte heeft Mahindra oud-Formule 1-coureur Lucas di Grassi gestrikt voor het negende seizoen van de Formule E. De kampioen van 2016/2017 wordt de teamgenoot van Oliver Rowland, ten koste van Alexander Sims.

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: Motorsport Images

Kalender

Het negende seizoen van de Formule E wordt op 14 januari afgetrapt met de E-Prix in Mexico, waar op het Autódromo Hermanos Rodríguez gereden wordt. Dit seizoen staan er drie nieuwe races op de kalender. Zo trekt de Formule E voor het eerst naar India voor een race in Hyderabad op 11 februari. Even later doet de Formule E het Zuid-Afrikaanse Kaapstad aan en in maart organiseert São Paulo op het Sambadrome, hét centrum van de carnaval, een E-Prix. Het seizoen wordt op 30 juli afgesloten met een double-header in Londen.

De volledige Formule E-kalender van 2023:

Ronde 1 14 januari Mexico-Stad – Mexico Ronde 2 27 januari Diriyah – Saoedi-Arabië Ronde 3 28 januari Diriyah – Saoedi-Arabië Ronde 4 11 februari Hyderabad – India Ronde 5 25 februari Kaapstad – Zuid-Afrika Ronde 6 25 maart São Paulo – Brazilië Ronde 7 22 april Berlijn – Duitsland Ronde 8 23 april Berlijn – Duitsland Ronde 9 6 mei Monaco Ronde 10 3 juni Jakarta – Indonesië Ronde 11 4 juni Jakarta – Indonesië Ronde 12 24 juni Portland – Verenigde Staten Ronde 13 15 juli Rome – Italië Ronde 14 16 juli Rome – Italië Ronde 15 29 juli Londen – Groot-Brittannië Ronde 16 30 juli Londen – Groot-Brittannië