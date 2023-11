Welk team wordt achter Red Bull tweede en zo ‘best of the rest’? De slotrace in Abu Dhabi zal het antwoord bieden op deze en vele andere vragen. Als dat niet al het kijken van de Grand Prix waard is, dan zijn er nog veel meer redenen. Zo wachten mogelijk pijnlijke conclusies en daarnaast kan het door gebrek aan data van long runs wel eens spannender worden dan gedacht.

Eerst maar eens dat laatste. Natuurlijk is Max Verstappen de favoriet, hij start voor de twaalfde keer dit seizoen vanaf pole position. Daarnaast won hij al achttien keer een Grand Prix dit jaar, dus dan zal die negentiende toch ook vast wel volgen? Aan gretigheid bij de Nederlander geen gebrek. En de auto is sinds de kwalificatie ook nog beter in balans. “Zo goed heeft die nog niet gevoeld dit weekend”, aldus Verstappen.

Weinig data: verrassingen?

Maar toch: de strijd om de zege is op voorhand geen kansloze exercitie voor de andere coureurs. “We hebben geen long runs kunnen doen”, klonk het namelijk uit de mond van de drievoudig wereldkampioen, wijzend op de door rode vlaggen in de soep gelopen tweede vrije training. Die vond plaats op hetzelfde tijdstip als de race, daardoor was dat het moment voor het vergaren van waardevolle data geweest. Die data heeft geen van de teams, althans minder dan gebruikelijk. Dat biedt ruimte voor verrassingen.

Teams in gevecht

“Max Verstappen verslaan zal nog steeds wel lastig worden, maar wie weet”, houdt Charles Leclerc de moed erin. Hij start in de slotrace in Abu Dhabi als tweede. “Voor ons als Ferrari telt vooral dat we voor Mercedes eindigen bij de constructeurs, dat vind ik het belangrijkste in deze laatste Grand Prix van het jaar.” Dat zegt ook Carlos Sainz: “We willen hoe dan ook Mercedes voor blijven.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Carlos Sainz en Lewis Hamilton starten beide niet in de top-10. Ze zijn voor respectievelijk Ferrari en Mercedes gebrand op een inhaalrace om zo hun teamgenoten Charles Leclerc en George Russell te helpen in de strijd om punten voor de tweede plek in het constructeurskampioenschap. (Motorsport Images)

Zie daar, het voornaamste twistpunt op de zondagmiddag: Ferrari versus Mercedes in de strijd om ‘best of the rest’ bij de constructeurs. Die laatste heeft vier punten meer op dit moment. Er zijn overigens nog meer gevechten die beslist worden op deze zondag. McLaren en Aston Martin strijden in de slotrace in Abu Dhabi om plek 4, Williams en AlphaTauri strijden om plek 7. Dat is belangrijk, want zoals vermoedelijk bekend: hoe hoger je eindigt als team, hoe meer centjes je krijgt.

Prestige

Wat er tot slot ook nog op het spel staat, is natuurlijk eerzucht. Met in het verlengde daarvan prestige. Zoals bij Mercedes. Als dit merk niet weet te winnen in Abu Dhabi is 2023 het eerste jaar sinds 2006 waarin een Mercedes-motor geen enkele overwinning boekt. Een pijnlijk gegeven, maar het valt te betwijfelen of Mercedes, Aston Martin, McLaren of Williams daar iets tegen kan doen.

En over prestige gesproken: als er geen Britse coureur of Brits team wint in Abu Dhabi is het voor eerst sinds 1952 (71 jaar dus!) dat er geen Brits volkslied klinkt in een F1-jaar. Ongekend, maar zeker niet ondenkbaar. Linksom of rechtsom: genoeg ingrediënten om van de slotrace in Abu Dhabi een prima laatste avondmaal te maken in dit Formule 1-seizoen.

En verder…

…begint de race in Abu Dhabi om 17.00 uur plaatselijke tijd, dat is 14.00 uur Nederlandse tijd

…blijft het droog tijdens de wedstrijd

…staan er 58 ronden op de planning

…is de baan 5.281 meter lang

…duurt een pitstop in Abu Dhabi inclusief in- en uitrijden van de pitstraat zo’n 22 seconde.

