“Het wordt hoe dan ook leuk en interessant”, zegt Max Verstappen zaterdagmiddag met een kwinkslag en waarschuwing tegelijk na zijn gewonnen sprintrace bij de GP van Amerika. De wereldkampioen is in het hoofdnummer door de zesde startpositie veroordeeld tot een inhaalrace. En dat zou de show op het Circuit of the Americas wel eens hard nodig kunnen hebben.

Als de sprintrace een juiste afspiegeling is geweest voor de werkelijke krachtsverhoudingen, en daar twijfelen weinig kenners aan, is het voor de fans en honderden miljoenen tv-kijkers een zegen dat Max Verstappen niet vanaf de beste startpositie vertrekt. Bij het sprintnummer, dat de wereldkampioen wel van pole startte, kon Lewis Hamilton in het begin enigszins gelijke tred houden, maar leverde bijna een seconde per ronde in toen Verstappen wat meer gas gaf. Het verschil in de snelste rondetijd van de twee? Anderhalve seconde. Méér dan een eeuwigheid in de Formule 1.

Het typeert de overmacht van de RB19, in handen van Verstappen. Hoewel Mercedes, Ferrari en McLaren zowel vrijdag als zaterdag aantoonden ook over aardig wat kwalificatiesnelheid te beschikken, is racesnelheid – een facet waarin Red Bulls uitdager excelleert – een ander verhaal. “Die is bij ons traditioneel goed”, merkte Red Bulls topman vrijdag na de kwalificatie al op. De Oostenrijker verwacht dat Verstappen ook vanaf de zesde startplaats in Texas kan winnen. In Miami won hij begin mei nog vanaf P9. “Als iemand het kan, is het Max.”

Marko staat niet alleen in zijn voorspelling, zo bleek na de sprintrace. “De kans is groot dat Max hoger eindigt dan van waar hij start”, stelde Hamilton cryptisch na de sprintrace. “Hij is minimaal een halve seconde sneller dan alle auto’s voor hem.” Net als de Brit gelooft niemand van de collega’s, incidenten of mechanische pech daargelaten, dat Verstappen op weg naar zijn vijftiende GP-zege van 2023 en de vijftigste uit zijn loopbaan door Ferrari’s Mercedessen of McLarens getemd kan worden. De vraag is meer hoe lang hij nodig zal hebben de vijf auto’s voor hem te passeren.

Strijd om de tweede plek in Amerika

Interessanter wordt waarschijnlijk de strijd om de overige ereplaatsen. Mercedes en Ferrari zijn in een fel gevecht verwikkeld om de tweede plek in het constructeurskampioenschap, aan het einde van de rit goed voor wat extra miljoenen uit Formule 1’s goed gevulde prijzenpot. En dan is er nog het duel van Hamilton met Sergio Pérez, Verstappens teamgenoot. De Brit heeft de tweede plaats in het wereldkampioenschap nog steeds in zicht, omdat zijn Mexicaanse collega onderweg nogal wat punten heeft gemorst. De uitgangspositie van Hamilton (P3) voor de Amerikaanse GP om de marge verder te verkleinen is een stuk beter dan die van Pérez (P7).

Wat je verder nog moet weten:

– Polesitter Charles Leclerc rijdt op het Circuit of the Americas zijn honderdste Grand Prix voor Ferrari. Hij is de zesde coureur in deinst van de Italiaanse renstal die deze mijlpaal bereikt

-Lando Norrris en George Russell vieren ook een jubileum: de race in Austin is hun honderdste in de Formule 1

-De weersvooruitzichten voor de race zijn goed: de temperatuur loopt opnieuw op naar ruim dertig graden

-De Amerikaanse Grand Prix begint om 21.00 uur Nederlandse tijd en is live te zien op Viaplay

