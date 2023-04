De eerste pole in Australië is binnen, nu de eerste overwinning nog Down Under. Of Max Verstappen die op de vroege Nederlandse zondagochtend gaat pakken, zal vooral van hemzelf en de betrouwbaarheid van de auto afhangen. Kan hij met Red Bull de vloek van Melbourne doorbreken?

“Het team heeft al sinds 2011 niet meer gewonnen in Australië”, gaf de regerend wereldkampioen in aanloop naar de Grand Prix blijk van historisch besef. “Dus laten we kijken wat we daar aan kunnen doen. Wat we nodig hebben, is een consistent weekend.”

Betrouwbaarheid

Hoewel Verstappen net als in Bahrein en Saoedi-Arabië overtuigend de snelste was op vrijdag en zaterdag, was het weekend in Melbourne tot nu toe niet perfect. Aan snelheid geen gebrek, zo weten we. Maar de vraag die maar steeds boven de markt blijft hangen: hoe betrouwbaar is de Red Bull?

Verstappen had in Jeddah problemen met de drive shaft en kreeg een nieuwe versnellingsbak. Net als teamgenoot Sergio Pérez, die op zijn beurt in Melbourne ook al wat technische problemen kende. Het was volgens de Mexicaan ook de reden dat hij in de kwalificatie van de baan schoot. Verstappen begon op zijn beurt over het terugschakelen. Is hij bezorgd? “Nee”, klonk het vrij ontspannen, “het is een kwestie van finetunen.”

Op hoop van zegen dus maar zondag in de race; qua snelheid kan niemand Verstappen bijbenen. Dat Pérez achteraan staat, maakt de weg naar een simpele overwinning op voorhand nog meer vrij. De banden op temperatuur krijgen, bleek volgens Verstappen echter wel lastiger dan gedacht. In de race zal dat voor hem vermoedelijk geen problemen opleveren. Houdt hij de boel heel, dan is winst met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een feit.

De Vries: kans op punten?

De rest van de coureurs moet hopen op een fout of pech bij Verstappen en Red Bull. Of simpelweg op een knotsgekke race met situaties die het wedstrijdverloop op hun kop zetten. Wordt het een optocht of een race vol actie? “Het kan beide”, aldus Nyck de Vries. “Het kan zomaar zijn dat je in een DRS-trein belandt, maar in andere klassen hebben we al gezien wat voor actie er op de baan allemaal kan zijn.”

De Vries, die zaterdag voor het eerst dit seizoen het tweede deel van de kwalificatiesessie bereikte, mag hopen op punten. Hij start in de AlphaTauri op plaats vijftien, drie plekken achter teamgenoot Yuki Tsunoda. Met de race-pace zit het tot nu toe wel goed, dus dat biedt perspectief. De Vries, debutant op Albert Park, weet ook dat de bandenslijtage in Australië laag is en de bolide is voorzien van updates.

Strategie

Een vierde DRS-zone maakte op voorhand het racen in Australië nog spectaculairder. Dat geldt ook voor de relatief lage asfalttemperatuur. Een foutje is in Melbourne snel gemaakt en de old-skool grindbakken langs de baan zijn niet bepaald vergevingsgezind. Strategie gaat ook een belangrijke rol spelen, aangezien de verwachting is dat er minimaal een keer een safety car de baan opkomt.

Banden

Charles Leclerc won vorig jaar de race met een éénstopper. Alle coureurs gebruikten toen in de race de harde en medium band. De zachte band werd toen niet goed genoeg bevonden voor de race. Pirelli nam daarom dit jaar een hardere compound mee als zachtste band: de C4 in plaats van C5. Omdat de zachte band daarmee dit keer dichter bij de medium ligt, hoopt Pirelli naar eigen zeggen de teams meer variatie te bieden voor de bandenstrategie.

Weer

Het was soms relatief fris en bij vlagen nat de afgelopen dagen in Melbourne, maar op racedag blijft het droog en zijn de omstandigheden naar verwachting aangenaam. De temperatuur zal zo’n 20 graden bedragen, het is overwegend zonnig tijdens de race en windstil.

En verder…

… won Michael Schumacher het vaakst een race in Melbourne (4 keer)

… is het 271 meter van de eerste startplek tot het rempunt voor bocht 1

… is de lengte van het circuit 5.278 meter

… begint de race om 7.00 uur Nederlandse tijd