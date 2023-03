Ja, de vrije trainingen verliepen niet vlekkeloos. Maar met pole position op zak én het gegeven dat het met de race pace van de Red Bull wel goed zit, is het de vraag wie Max Verstappen zondag in Bahrein van de winst moet afhouden. Vriend en vijand tippen nog altijd Fernando Alonso, ondanks dat die ‘slechts’ als vijfde start.

Al meer dan eens leverde de seizoensouverture in Bahrein boeiende gevechten op in de strijd om de zege. Neem alleen al die van vorig jaar tussen Max Verstappen – de Nederlander haalde uiteindelijk de finish niet – en Charles Leclerc. Of die tussen Verstappen en Lewis Hamilton het jaar ervoor.

VIDEO: Verstappen op weg naar pole in Bahrein

Hoe mooi zou een gevecht tussen Verstappen en Alonso zijn op het circuit van Sakhir? Liefhebbers zullen er op voorhand van smullen. De long runs tijdens de vrije trainingen lieten zien dat Verstappen en Alonso elkaar daarin nauwelijks iets ontlopen. Maar de 1-2 van Red Bull in de kwalificatie voorspelt allesbehalve een titanenstrijd tussen de Spanjaard en de Nederlander.

Pole geen garantie voor winst

Dat Verstappen op pole staat, garandeert overigens niets: van de achttien races in Bahrein werden er maar acht gewonnen door de polesitter. Blij was de tweevoudig wereldkampioen zaterdag uiteraard wel met de zijn eerste startplek. “Ik ben positief verrast zelfs, want in de trainingen ging het toch wat moeizaam. ‘Checo’ staat er ook goed bij, dus ik ben blij voor het hele team.”

Kan de Mexicaan mogelijk Verstappens uitdager worden in de openingsrace van het seizoen? Perez kennende zal hij meteen willen laten zien dat hij dit jaar met zijn teamgenoot kan wedijveren. Maar tussen ‘willen’ en ‘kunnen’ zit een verschil. Perez kent ook dit jaar op voorhand heus zijn plek: áls hij Verstappen al kan bijbenen in Bahrein, zal hij een eventuele 1-2 in de race niet verkwanselen voor het team.

En de rest van de concurrenten? “We staan dichter bij dan gedacht, maar in de race zal Red Bull toch echt te snel zijn voor ons”, keek Charles Leclerc na de kwalificatie alvast vooruit. Mercedes-teambaas Toto Wolff deed er een schepje bovenop: “Red Bull is het snelste team hier, ik verwacht ook dat Fernando Alonso in de race sneller is. Wij komen, samen met Ferrari, daarna pas.”

Charles Leclerc, Max Verstappen en Fernando Alonso: zit de winnaar van de openingsrace in Bahrein ertussen? (ANP)

Alonso zelf weet het beste van iedereen of hij écht een uitdager kan zijn voor Verstappen. Dat hij ‘slechts’ als vijfde start, zegt niet zoveel. In zijn Aston Martin staat de routinier in elk geval aan de goede kant van de baan, dus moet hij bij de start mogelijk al wat plekken kunnen winnen. Daarna is het afwachten, maar een podiumplaats zou voor de Britse renstal al fantastisch zijn.

Weinig hoop voor De Vries

Van Nyck de Vries (P19) mogen we niet veel verwachten in de openingsrace. Dat ligt niet per se aan hem, wel aan de auto van AlphaTauri. Hoewel de testdagen hoop boden op een mooie positie in het middenveld of zelfs de subtop, bleek dit weekend al snel dat die verwachtingen de prullenbak in konden. “De sterke punten van onze auto passen niet bij de karakteristieken van dit circuit”, constateerde De Vries vrijdag al na de eerste twee vrije trainingen.

De Friese coureur roemde nog wel de samenwerking in het team, er werd veel geleerd en er was progressie gedurende de dag. Het leidde de volgende dag echter niet tot verbetering; De Vries overleefde de eerste schifting al niet tijdens de kwalificatie. Hij start als negentiende; het devies is dus om geen fouten te maken, de race uit te rijden om ervaring op te doen en data te verzamelen. En ondertussen hopen op een wonder om zich toch nog in de strijd om het middenveld te mengen.

BAHREIN – Nyck de Vries (AlphaTauri) tijdens de eerste vrije training op het Bahrain International Circuit in het woestijngebied Sakhir voorafgaand aan de Grote Prijs van Bahrein. ANP SEM VAN DER WAL

Daarin kan het overigens alle kanten op. McLaren is dit weekend bijvoorbeeld sneller dan gedacht op basis van de testdagen van de week ervoor. Problemen met de ‘wheelbrows’ zijn opgelost. Bij Alpine zijn er gemengde gevoelens: Ocon negende, Gasly start als laatste op de grid. Williams kan wel eens verrassen en wat kan het team van Haas, met bijvoorbeeld de keurig als tiende startende Nico Hülkenberg?

De banden

Het asfalt in Bahrein staat bekend om de hoge slijtage die het veroorzaakt. Pirelli heeft dan ook banden van harde samenstelling meegenomen, waaronder de nieuwe C1-band als allerhardste. Volgens de bandenleverancier biedt die band de teams ook de mogelijkheid tot een goede undercut, iets dat volgens Pirelli strategisch interessant kan zijn. Verwacht hoe dan ook veel pitstops: vorig jaar won Charles Leclerc nadat hij drie keer stopte.

Het weer

Het zal niemand verbazen dat het droog blijft tijdens de race in Bahrein. Ondanks dat de zon tijdens de race al onder is, zal het aangenaam warm zijn met een luchttemperatuur van zo’n 24 graden. En omdat het windstil is, zal er in tegenstelling tot vorig jaar niet of nauwelijks hinder zijn van woestijnzand dat destijds het circuit op werd geblazen.

En verder…

…is er in Bahrein een kans van 63 procent op een safety car

…won Lewis Hamilton op dit circuit het vaakst: vijf keer

…werd in 2005 in Bahrein de warmste GP ooit verreden met een temperatuur van 42,6 graden

…begint de race om 16.00 uur Nederlandse tijd