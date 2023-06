Regen, overstekende bosmarmotten, rode vlaggen, falende camera’s. Als de afgelopen dagen in Montreal een voorbode zijn voor de race zondagavond, dan kunnen we ons – na de saaie optocht in Spanje – opmaken voor een meer dan interessante Grand Prix van Canada.

Weliswaar start Max Verstappen net als de afgelopen drie races vanaf poleposition, maar met Fernando Alonso naast hem op de eerste startrij en de beide Mercedessen van Lewis Hamilton en George Russell achter het leidende tweetal, zou in ieder geval de start weleens spektakel kunnen opleveren.

Toch zijn vriend en vijand het er over eens dat Verstappen zondagavond de race zal domineren. Vrijdag leek het er in de tweede vrije training even op dat de machine haperde. Verstappen werd zesde in die sessie en was na afloop niet helemaal tevreden, maar de wereldkampioen herstelde zich zaterdag door in wisselende weersomstandigheden een superieure kwalificatie te rijden. Als de voortekenen ons niet bedriegen dan rijdt hij zich in Montreal met twee vingers in de neus naar zijn vierde overwinning op rij dit seizoen.

Max Verstappen op weg naar poleposition nummer 25 (Motorsport Images)

Achter Verstappen was het ook dit weekend weer schrapen voor de kruimels. Nico Hülkenberg mocht even dromen van een tweede startplek, maar de Duitser werd drie plaatsen teruggezet omdat hij zich tijdens een rode vlag-periode niet aan de minimumsnelheid had gehouden.

Ferrari

Ook de blikken bij Ferrari staan dit weekend – heel toepasselijk – op onweer. Opnieuw was er een crash (Carlos Sainz in de laatste vrije training) en opnieuw was er tactisch gerommel. Dit keer had het team in de kwalificatie niet de juiste banden klaarstaan voor Charles Leclerc waardoor de Monegask Q3 niet haalde en elfde werd. Uitendelijk mag hij als tiende starten, maar dat is vooral te danken aan teamgenoot Sainz die een gridstraf opliep vanwege hinderlijk in de weg rijden. Kortom, never a dull moment bij de Scuderia.

Houdt het dan nooit op voor Ferrari? (Motorsport Images)

Weer

Dat Verstappen een regenmeester is weten we al sinds de Braziliaanse Grand Prix van 2016. Wie hoopt op een herhaling van die magistrale exhibitie, moeten we teleurstellen. Waar de regen de afgelopen twee dagen voor flinke caos zorgde in Montreal, lijkt het zondag droog te blijvem. De regenkans ligt op 20 procent, een stuk lager dan de 60 procent van zaterdag.

Banden

Net als vorig jaar heeft Pirelli de zachtste drie bandencompounds (C3, C4 en C5) meegenomen naar Canada. “Het asfalt is vrij glad omdat dit semi-permanente stratencircuit niet intensief wordt gebruikt”, aldus Mario Isola in zijn voorbeschouwing. “Dat betekent dat we waarschijnlijk een hoge mate van baanevolutie zullen zien tijdens het weekend. Op een circuit zonder snelle bochten zijn tractie bij het uitkomen van langzame bochten, stabiliteit bij het remmen en wendbaarheid bij het veranderen van richting de belangrijkste factoren.”

Strategie

Het lijkt er dus op dat we zondagavond een droogweerrace krijgen en dat levert vraagtekens op voor de teams. Door het wegvallen van de eerste trainingssessie en de regen op zaterdag, beschikken de strategisten slechts over bruikbare data van de (weliswaar langere) tweede vrije training. Pirelli verwacht dat de teams vooral gebruik zullen maken van de zachte en medium compound, maar een blik op de race van vorig jaar geeft een ander beeld. In 2022 werden vooral de mediums en de harde band gebruikt, waarbij vrijwel iedereen voor een tweestopper ging.

En verder…

…heeft Charles Leclerc toestemming gekregen van de familie Villeneuve om een speciale helmlivery van Gilles te gebruiken

…gaat Verstappen op voor zijn 41ste overwinning, een evenaring van het aantal GP-zeges van Ayrton Senna

…werd het Circuit Gilles Villeneuve precies 45 jaar geleden voor het eerst gebruikt als locatie voor de Canadese Grand Prix

…begint de race om 20:00 uur Nederlandse tijd