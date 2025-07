De vierde pole position voor Max Verstappen dit seizoen was allesbehalve verwacht in Groot-Brittannië, maar een zege daardoor vandaag in de Grand Prix juist des te meer. In de preview leggen we uit waarom hij hoopt dat het droog blijft en hoe een simpele optelsom zomaar tot (onverwachte) winst kan leiden in Silverstone.

Hoe kouder, hoe beter

De ene Formule 1-bolide rendeert beter bij lage temperaturen, de ander kan ook goed overweg met hogere temperaturen. Koeling, oververhitting, banden die te snel warm worden of juist niet goed op temperatuur te krijgen zijn; de omstandigheden zijn altijd en overal een uitdaging voor teams.

Bij Red Bull is het met de RB21 dit jaar een gevalletje: hoe kouder, hoe beter. Zo lijkt het althans ook in Engeland dit weekend te zijn. Het is, samen met updates en een verandering in afstelling, een van de redenen waarom Verstappen op zaterdag zijn slag sloeg in de kwalificatie nadat hij al eerder op de dag een goede indruk maakte in de derde vrije training.

Snel op rechte stuk

Minder downforce, dus snelheid toegeven in de bochten om vervolgens op het rechte stuk juist te profiteren. Het is de keuze die Verstappen en engineer Gianpiero Lambiase naar eigen zeggen maakten na de tegenvallende vrijdag in Silverstone. De keuze bleek op zaterdag de juiste, waardoor Red Bull en de Nederlander er voor de zoveelste keer in slaagden om een raceweekend ten goede te keren.

Dat Verstappen McLaren-duo Norris en Piastri, alsmede de beide Ferrari’s van Hamilton en Leclerc achter zich wist te houden, is voor hem goed nieuws met het oog op de weinige downforce. Verstappens Red Bull is nu sneller op het rechte stuk en dus wordt het voor zijn achtervolgers lastig om hem in te halen. “Want we krijgen dan weliswaar DRS, maar dan zijn we hooguit even snel als Max zonder DRS”, voorspelt Lando Norris.

Die opmerking leidt desgevraagd tot een glimlach bij Verstappen. “Nou, mét DRS zijn ze bij McLaren denk ik heus nog sneller. We zullen zien. Het wordt een mooi gevecht.”

Ferrari wil regen, Red Bull niet

Hopen dat het droog blijft. Dat is wat Verstappen naar eigen zeggen vandaag doet met betrekking tot de race. Logisch, want door de lagere downforce, zou hij meer nadeel van regen hebben dan zijn rivalen. De Ferrari-coureurs hopen juist op regen. “Hun auto heeft de meeste downforce dit weekend”, weet Norris. “Dus dat is een voordeel, in de hogesnelheidsbochten zijn zij beter.”

McLaren zit qua downforce volgens hem tussen Red Bull en Ferrari in. “Maar vlak Mercedes niet uit.”

Hoe het afloopt? Misschien wel zoals in Japan, toen Verstappen won vanaf pole in een race met wat regen. Maar koud en droog is beter. Die optelsom leidt vermoedelijk tot winst voor de Nederlander.

En verder…

…is Lewis Hamilton zowel qua poles (7) als zeges (9) recordhouder van de Britse GP

…is een rondje 5891 meter lang

…is de kans op een safety car 88 procent

…duurt de gemiddelde pitstop met in- en uitrijden 19,9 seconden in Silverstone

