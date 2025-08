De pole position van Charles Leclerc maakt de amusementswaarde van de Grand Prix van Hongarije er zondagmiddag op voorhand groter op dan die naar verwachting zou zijn. In deze preview: wat het doet met de tweestrijd tussen McLaren-duo Oscar Piastri en Lando Norris, waarom Max Verstappen misschien wel last krijgt van Aston Martin én een overzicht van de mogelijke strategieen en de racesnelheid!

Leclerc móet ervoor gaan met Ferrari

De pole van Charles Leclerc met Ferrarri is de eerste dit seizoen. En reken maar dat de Italianen er álles aan gelegen is om die fraaie uitgangspositie om te zetten in winst. Leclerc weet dat Piastri en Norris in hun McLaren nagenoeg onaantastbaar zijn qua racesnelheid. Maar laat de Hungaroring, waar het moeilijk inhalen is, nou net een van de weinige circuits zijn waar je een snellere auto misschien achter je kunt houden. Daarbij komt de pole position, een voordeel op het circuit nabij Boedapest. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Spa, waar de achtervolgers een goede kans hebben – zoals we vorige week zagen – om de polesitter meteen in te halen.

Enig nadeel voor Leclerc is wel dat Piastri en Norris achter hem uiteraard over DRS zullen beschikken en dus wordt het een kwestie van manieren vinden voor de Monegask om aanvalspogingen op het rechte stuk te verijdelen. Het voordeel: misschien dat de kemphanen van McLaren zo met zichzelf en elkaar bezig zijn dat Leclerc de lachende derde, of in dit geval eerste, is.

Extra dimensie in tweestrijd McLaren

Als leider in het WK de zomer ingaan, wie wil dat nou niet? En reken maar dat Piastri graag de voorsprong op Norris nog iets uitbreidt. Dat kan, want de Australiër start vóór zijn Britse teamgenoot én titelrivaal. Maar die zal op zijn beurt op de Hungaroring de achterstand op z’n minst willen verkleinen. Na deze race zijn er nog tien GP’s te gaan, dus wanhoopspogingen zijn (nog) niet nodig. Het wordt interessant om te zien hoever beide McLaren-coureurs vandaag gaan om elkaar een spreekwoordelijke draai om te oren te geven. ‘Free to race’. Eens kijken wat dat oplevert, al zal het team het tweetal op het hart drukken er toch vooral niet samen af te vliegen.

Verstappen moet hopen op wonder

Vanaf de achtste plek is het voor Max Verrstappen vooral hopen dat er voor zijn neus van alles gebeurt. Maar grote kans dat hij vast komt te zitten achter bijvoorbeeld Aston Martin-coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll (vijfde en zesde). Die richtten zich zaterdag op een goede kwalificatie, de verwachting is dat ze – ondanks een goed werkende nieuwe voorvleugel – zondag tijdens de race aan snelheid zullen inboeten.

Zie daar de extra uitdagingen voor iemand als Verstappen als je in de subtop start. De Nederlander beschikt simpelweg niet over een auto die op dit moment in Hongarije veel kan tegen bijvoorbeeld Leclerc, Piastri of Norris. Maar vlak Verstappen nooit uit – regen zal hem overigens niet helpen, vertelde hij al. En dit is waarom…

Strategie en racesnelheid

De racesnelheid op basis van de long runs belooft voor de een meer goeds dan voor de ander. Kijk mee:

Bron: F1.com

De mogelijk pitstopstrategieën op een rij:

Bron: F1.com

En verder…

…is dit de veertigste editie van de Hongaarse GP

…rijdt Max Verstappen zijn 200e race voor Red Bull

…is een ronde op de Hungaroring 4381 meter lang

…waren er in 2024 tijdens de race 65 inhaalacties

