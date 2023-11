De openingsshow in Las Vegas op woensdag alleen al kostte €15 miljoen. Formula One Management (FOM) trekt alle registers open voor wat de grootste F1-show op aarde ooit moet worden, die het zelf organiseert en promoot. “De locals haten het.”

Een geldmachine, dat is wat de race op de wereldberoemde strip in Sin City naast een spektakelstuk voor het oog van de wereld moet worden. FOM, dat honderden miljoenen heeft geïnvesteerd in de aanleg van het circuit en promotie, hoopt dat geld na de inaugurele GP met de nodige rente terug te verdienen. Naar verluidt rekent het na afloop van alle kosten op een plus van een klein half miljard.

De Las Vegas Grand Prix is de eerste ooit die door een rechtenhouder volledig in eigen beheer wordt georganiseerd en gepromoot. Na de overname van de rechten door Liberty Media, zes jaar geleden voor ruim zeven miljard euro, richtte de nieuwe eigenaar zich snel op de nog onontgonnen Amerikaanse thuismarkt. New York bleek (voorlopig) een brug te ver, maar eerst Miami en nu ook Las Vegas zijn daarvoor uit marketingoogpunt de gedroomde locaties.

“Zeker de race in Las Vegas is pure marketing”, stelt Kym Illman, een Australische F1-fotograaf die onlangs Las Vegas bezocht en op zijn YouTube-kanaal met veel succes een video plaatste over de voortgang van de werkzaamheden van het shownummer in de woestijn. “Formule 1 is pure promotie voor de stad en een prachtig podium voor de sport om het product aan te prijzen. Op het pitgebouw staat heel groot het logo van de Formule 1. Je kunt het gewoon niet missen, zo groot. Als dat elke avond verlicht is, is dat natuurlijk geweldige reclame voor de sport.”

Zo zagen de werkzaamheden eruit op het circuit bij bocht 6 in juni dit jaar – © Getty Images

Grote bouwput in Las Vegas

Om het festijn mogelijk te kunnen maken, moeten er de nodige offers worden gebracht. De stad zelf is rond het circuit al maandenlang een grote bouwput. Wegen zijn afgesloten of worden bijgebouwd, het verkeer ondervindt er in beide gevallen veel hinder van. “Dan snap je ook waarom de plaatselijke bevolking zo boos is”, zegt Illman. Want de Grand Prix wordt, zo heeft de Australiër gemerkt, lang niet door iedereen in de gokstad omarmd. “De mensen zijn echt behoorlijk geërgerd.” Volgens Illman heeft FOM een gebaar gemaakt door ze voor al het ongemak tickets voor $200, ver onder de normale verkoopprijs, aan te bieden. “Mensen dachten dat het een ticket voor het hele weekend was, maar het bleek om een pas voor de vrije training te gaan.” Het zorgde alleen maar voor meer ergernis.

Ondanks de wrevel bij de lokale bevolking viel het evenement, met de volledige steun van het stadsbestuur, niet tegen te houden. “Maar het is een unieke locatie en alles ziet er ook indrukwekkend uit.” Illman noemt in dat kader het pitgebouw. Een pareltje, vindt hij. “Het is gemaakt van gepolijst beton, straalt klasse uit.” Wat hem verder nog opviel? De grootte van de Paddock Club, het exclusieve reservaat voor rijken. “Dat is veel groter dan bij andere races.” Daar moet het geld immers mee worden terugverdiend. “Kaarten zijn weliswaar erg duur, maar het is waar Formule 1 voor staat”, gelooft Illman. “Voor gewone fans is de Grand Prix bijna niet te betalen en er is ook veel kritiek, maar iedereen zal het willen zien.”

Naast het circuit staat het onlangs geopende evenementencomplex Sphere. “Een fenomenaal gebouw”, meent Illman, een van de weinige miljonairs onder de F1-fotografen. “Het is zo groot, echt adembenemend.” De Formule 1 heeft het plan er graphics of andere visuele uitingen op te gaan vertonen. Dat is nog onzeker, zo heeft Illman in de wandelgangen vernomen. “Ze denken dat het misschien teveel van de race zal afleiden.”

