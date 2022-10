In de Mexicaanse hoogte lijken de kaarten net iets anders geschud dan tijdens andere weekenden. Kan Mercedes Verstappen van zijn recordoverwinning afhouden? Of wordt het toch een Mexicaans feestje met Sergio Pérez in de hoofdrol? Met een lange run naar de eerste bocht en een waarschijnlijke tweestopper is alles mogelijk in Mexico-Stad.

Met de uitspraak van ‘Cashgate’ nog in het achterhoofd biedt de Grand Prix van Mexico tot nu toe genoeg spektakel. Max Verstappen bekroonde zijn seizoen maar weer eens door de elfde verschillende polesitter te worden in de afgelopen elf bezoeken aan de Mexicaanse hoofdstad. Of de Nederlander zijn knappe pole position om kan zetten in die belangrijke veertiende overwinning is nog maar de vraag. Mercedes ziet er qua racepace sterk uit en hijgt de tweevoudig wereldkampioen in de nek.

Andere setups door extreme hoogte

De afgelopen jaren bleek de Mexicaanse Grand Prix al afwijkend vergeleken met andere circuits op de kalender. Door de extreme hoogte en de ijle lucht is de setup qua downforce te vergelijken met banen zoals Monaco, maar worden er toch topsnelheden bereikt zoals in Monza. Zoals in de kwalificatie opvalt is dat iets waar Mercedes tot nu toe de vruchten van plukt. Met een tweede startplek voor George Russell en een derde stek voor teammaat Hamilton ruikt Mercedes kansen op de overwinning.

Foto: Motorsport Images

Max Verstappen klaagde in de trainingen en in het begin van de kwalificatie over de minimale grip, maar toch staat de tweevoudig wereldkampioen op de eerste stek. Ferrari lijkt niet in de mix te zijn voor de overwinning. Carlos Sainz en Charles Leclerc klokten een tijd die respectievelijk 0.6 en 0.8 seconden langzamer was dan die van Verstappen en zullen op een podium hopen in de bijzondere omstandigheden in Mexico-Stad.

Heeft Hamilton of Verstappen de beste startplaats?

Vaak is door het lange rechte stuk P3 de beste startplek gebleken in Mexico. Max Verstappen pakte in 2021 knap de leiding vanaf de derde stek door de twee Mercedessen – die voor hem waren gestart – uit te remmen in de eerste bocht. Hamilton hoopt iets vergelijkbaars te doen, maar weet dat Verstappen een lastige prooi zal worden. “Ik weet het niet, laten we hopen dat het inderdaad een voordeel zal zijn”, zegt de zevenvoudig wereldkampioen. Verstappen vertrouwt op zijn eigen topsnelheid en heeft alle vertrouwen in een goede start. “De mannen van Mercedes hebben een goede auto, maar ik heb vertrouwen in mijn eigen materiaal.”

Het weer en Pirelli

Het weer zal op zondag goed te vergelijken zijn met de omstandigheden van de kwalificatie. Regen is niet uitgesloten, maar de kans op neerslag is ongeveer 20%. Het wordt 26 graden Celsius met relatief weinig wind. Pirelli verwacht dat een één- en tweestopper heel dicht bij elkaar zullen liggen. In 2021 won Verstappen de Grand Prix van Mexico door in de 33e ronde te switchen van de medium naar de harde compound en de race op een éénstopper uit te rijden. Volgens Pirelli is een tweestopper de beste optie. De bandenleverancier meldt dat een start op de zachte band, gevolgd door twee stints op de medium compound de snelste strategie zal zijn. Een alternatieve optie is de medium-hard strategie die qua tijd niet ver achter de tweestopper zal liggen.

Wat kan George Russell vanaf de tweede plek? | Foto: Motorsport Images

En verder..

Pakt Max Verstappen in Mexico zijn zesde pole position van het seizoen. Charles Leclerc kan dit seizoen al niet meer bijgehaald worden. Hij staat op negen poles.

Start Valtteri Bottas de race vanaf P6, zijn beste startplek sinds P5 in Miami.

Start Charles Leclerc vanaf P7, afgezien van gridstraffen zijn laagste startplaats van het seizoen.

Heeft Mercedes voor het eerst sinds Saoedi-Arabië 2021 weer twee auto’s in de top-3 staan.

Rijdt Charles Leclerc zijn 100e grand prix.