Na de primeur in 2021 was er een jaar later door het WK voetbal geen tweede Formule 1-race in Qatar. Dit seizoen is de kleine oliestaat terug op de kalender, met een contract voor tien jaar op zak. Wat wil Qatar met de sport en hoe leuk is een Grand Prix op dit circuit eigenlijk?

De golfregio is inmiddels onlosmakelijk verbonden met de koningsklasse van de mondiale autosport. Na eerder al Bahrein (Sakhir) en de Verenigde Arabische Emiraten (Abu Dhabi) sprong Qatar net als Saoedi-Arabië (Jeddah) enkele jaren geleden op de rijdende trein die Formule 1 heet. F1 is hot. Ook in het Midden-Oosten, al langere tijd.

Zo prijkt de Grand Prix van Bahrein sinds 2004 op de kalender. De organisatie heeft inmiddels het alleenrecht op de openingsrace. Vorig jaar werd het nog tot 2026 lopende contract opengebroken en verlengd tot 2036. De kosten voor de jaarlijkse ‘fee’ bedragen volgens onder meer Forbes en Formula Money zo’n 45 miljoen dollar (42 miljoen euro).

In Abu Dhabi gingen ze dan weer voor een ander prestigieus plekje op de kalender: de seizoensafsluiting. De achterliggende gedachte? De hoop het decor te kunnen zijn voor een ontknoping zoals die in de titelstrijd van 2021 tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Ze tikken er in de Verenigde Arabische Emiraten jaarlijks 40 miljoen dollar voor af.

Qatar gaat daar, net als de andere nieuwkomer Saudi-Arabië, sinds 2021 fors overheen. Beide landen hoesten naar verluidt 55 miljoen dollar per jaar op voor hun plek op de kalender, in combinatie met een tienjarig contract. De redenering en motivatie in dit geval: via sport een prominente rol op het wereldtoneel claimen.

In Qatar timmeren ze met sportevenementen overigens al langer aan de weg, bijvoorbeeld via de jaarlijkse MotoGP-races. Op de kalender van de mondiale tweewielers is het Losail International Circuit al sinds 2004 een vaste waarde.

De coureurs stuiven op de eerste bocht af tijdens de GP van Qatar in 2021 – © Motorsport Images

Dreiging

“Sport draagt bij aan het zichtbaar maken van Qatar”, betoogde Gerd Nonneman vorig jaar bij de NOS in de aanloop naar het WK voetbal in dat land. De Belgische hoogleraar geldt als expert voor internationale betrekkingen. “Qatar bevindt zich in een regio waar continu dreiging op de loer ligt. Bijvoorbeeld vanuit Iran, Irak en Saudi-Arabië. Het is daarom nuttig om vrienden te hebben. Qatar wil geliefd worden door andere landen.”

Dat die missie ook een tegenovergesteld effect kan hebben, bleek rondom het WK. Qatar kreeg veel kritiek met betrekking tot de mensenrechtensituatie, de omstandigheden van arbeidsmigranten en de zweem van corruptie rond de toewijzing van het wereldkampioenschap. Het maakte Qatar in de westerse wereld juist allesbehalve geliefd.

Voor het kleine land dient sport echter als middel voor een groter doel: van prestige tot eer, van zichtbaarheid tot zelfs dus geopolitieke veiligheid. Aan oliedollars geen gebrek, dus er kon flink met de geldbuidel gerammeld worden om de Formule 1 binnen te halen. Helemaal uit het niets komt de interesse in de autosport overigens niet: al sinds 1987 organiseert de Qatar Motor and Motorcycle Federation tal van andere races.

Nicky Catsburg kan het weten. Hij kwam, net als onder anderen landgenoot Tom Coronel, in het WTCC in het verleden al diverse keren in actie op het Losail International Circuit. Catsburg stond er in 2017 zelfs op het podium. “Het is even geleden, maar ik vond het altijd een supergaaf circuit met een mooie flow”, kijkt hij terug. Catsburg roemt de medium- en hogesnelheidsbochten. Toch was er ook een nadeel. “Er lag wel vaak zand op de baan. Dat maakte de trainingen moeilijk en zorgde voor grote veranderingen tijdens het weekend.”

Dat er van oudsher vooral motoren in plaats auto’s in actie kwamen op het circuit was volgens Catsburg duidelijk merkbaar. “Het was toen al een typisch motorcircuit, dus veel platte kerbstones en kuntsgrasstroken als run-off.” Hamilton won de race in 2021, voor de door een gridstraf als zevende gestarte Verstappen. Wat Catsburg verwacht van de tweede F1 Grand Prix in Qatar? “Een tricky race.”

Lees hier alles over de Grand Prix van Qatar

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je nu in de winkel of in je brievenbus! Bestellen kan ook online, met gratis bezorging in heel Nederland! In deze editie lees je alles over de constructeurstitel van Red Bull en blikken we vooruit op de volgende race in Qatar, waar Max Verstappen zijn wereldtitel kan prolongeren. En natuurlijk nog veel meer nieuws en achtergronden over de Formule 1, zoals:

Verstappen schenkt Red Bulls dreamteam een nieuwe hoofdprijs

Reportage: Nieuwkomer Liam Lawson, een klassieke kiwi

Bij oud-coureur Davide Valsecchi is de lach nooit ver weg

Logan Sargeant wil een blijvertje worden in de Formule 1

Hoe F1-teams de regels én de vleugels buigen

Tiffany Cromwell en Valtteri Bottas, een goed stel

Historie: Japanse flops in de Formule 1

Columns Graham Watson en Amber Brantsen

En verder de beste verhalen en het mooiste beeld van de Grands Prix