Starten vanuit de middenmoot en vervolgens soeverein winnen: Max Verstappen deed het vorig jaar tijdens de Grand Prix van België. Of hij dat kunststukje in Jeddah kan herhalen, is de vraag. De relatief kleine onderlinge verschillen tussen veel teams beloven hoe dan ook spektakel. Over de kans op een Verstappen-show, de race-pace, het weer en de bandenstrategie.

Aandrijfas kapot, dag pole-position. Maar boos, zuur, gepikeerd? Niets van dat alles bij de Nederlander na afloop van de teleurstellende kwalificatie in Saoedi-Arabië. Max Verstappen vertelde aan onder meer FORMULE 1 Magazine dat hij heus baalde, maar dat het geen zin had om te vloeken of met dingen te gaan gooien.

Inhaalmogelijkheden

Een volwassen, maar ook logische reactie. Want hoewel de vijftiende startplek verre van ideaal is, weet de tweevoudig wereldkampioen als geen ander dat zijn Red Bull supersnel is. Verstappen was oppermachtig in de vrije trainingen. Maar of hij er een show van kan maken zoals op het circuit van Spa-Francorchamps vorig jaar, waar hij overtuigend van plek veertien naar één reed? Zelf houdt Verstappen een slag om de arm. Hij is naar eigen zeggen tevreden als hij zoveel mogelijk punten haalt.

(Tekst gaat verder onder de foto)

(Motorsport Images)

Nader bekeken: race-pace

Dat er een Red Bull gaat winnen, is ijs en weder dienende zonneklaar. Wordt het niet Verstappen, dan toch zeker wel polesitter Sergio Pérez. Die conclusie is gerechtvaardigd op basis van de date die F1.com verzamelde tijdens de vrije trainingen. Red Bull heeft de beste race-pace in Jeddah, dit zijn de geschatte onderlinge verschillen:



BRON: F1.com

Het garandeert niets, maar geeft wel een indicatie van de eventuele ontwikkelingen tijdens de race. Zo is het vermoeden onder meer dat Ferrari sneller is dan ze tot nu toe toont, dat Aston Martin met Mercedes zal gaan vechten en dat Alpine op het vinkentouw zit. Spannend dus, mede omdat naast Verstappen ook Charles Leclerc (gridstraf, P12) vanuit de middenmoot zal willen opstomen.

De Vries heeft geluk nodig

Of Nyck de Vries dat ook kan, is een ander verhaal. Vanaf de achttiende plek wordt het lastig om punten te scoren, maar niet onmogelijk. De Vries en ook teamgenoot Yuki Tsunoda (16e) zullen wat geluk moeten hebben en zelf foutloos moeten blijven, maar op basis van de race-pace is er meer mogelijk dan in de kwalificatie.

(Tekst gaat verder onder de foto)

(ANP)

Met een gemiddelde snelheid van 252 kilometer per uur, 27 bochten met weinig marge, een lage bandenslijtage en ruim zes kilometer lange rondjes kan er veel gebeuren in Jeddah – niet voor niks wordt rekening gehouden met meerdere keren een safety car in de baan. Dat betekent dat er ook een tactisch steekspel zal ontstaan.

De banden

Pirelli heeft de C2, C3 en C4 als bandentypes meegenomen naar Jeddah en dat deed de leverancier vorig jaar ook. Destijds bleek een éénstopper de beste strategie: veel coureurs doken de pits in toen er een vroege safety car situatie kwam, waarna ze de race uitreden op de harde band. Dat kan volgens Pirelli ook nu lonen.

Het weer

Het zal niemand verbazen: het blijft droog. En ondanks dat de race om acht uur ’s avonds plaatselijke tijd van start gaat, is de verwachte temperatuur met zo’n 25 graden nog alleszins aangenaam te noemen. Een zacht tot matig briesje vanaf zee zorgt voor wat mogelijke verkoeling.

En verder is…

…Jeddah de plek waar Lewis Hamilton zijn laatste Grand Prix-zege boekte (2021)

…het circuit met een lengte van 6174 meter na Spa de op een na langste van de kalender

…het aantal van 27 bochten per rondje het meeste van alle circuits dit seizoen

…het pas voor de tweede keer in de historie van Aston Martin dat ze met een F1-bolide op de voorste startrij staat (Alonso vandaag, Roy Salvadori in 1959 tijdens de Britse Grand Prix)