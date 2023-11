Max Verstappen heeft gelijk als hij zegt dat de sprintrace op zaterdag vaak al wat verklapt over de verhoudingen in de Grand Prix op zondag. Maar vandaag, in Brazilië, is dat niet iets slechts. Het betekent dat er net als zaterdag een mooie race wacht met veel inhaalacties. Daarbij komen ook nog eens veel verschillende strategieën en misschien ook wel een grote verrassing – bijvoorbeeld Aston Martin of AlphaTauri. Welkom bij de preview.

Er gaat geen race voorbij of de term ‘cruciaal’ valt als het gaat over dingen als een goede start of als leider uit de eerste bocht tevoorschijn komen. Vaak is het een waarheid als een koe, helemaal op het Autódromo José Carlos Pace. Anders gezegd: als Max Verstappen als eerste uit de mêlee van de start tevoorschijn komt, reken er dan maar op dat hij meteen na de eerste bochten het hazenpad kiest en gevlogen is.

Over cruciaal gesproken: alles zal vervolgens neerkomen op bandenmanagement. “Dat is hier altijd belangrijk”, zei Verstappen zaterdag na de gewonnen sprintrace. Hij is juist met de Red Bull iemand die bandenmanagement als geen ander beheerst. En dat is nodig ook in São Paulo. “Je moet je best doen om de banden onder controle te houden. Vandaag deden we dat best goed. We hebben daar veel van geleerd, hopelijk kunnen we in de race op zondag hetzelfde doen.”

Racepace

Vorig jaar troefde Mercedes hem in de persoon van George Russell af, maar de auto’s van McLaren vormen nu de voornaamste bedreiging voor Verstappen (zie grafiek). Helaas voor de Britse formatie starten Lando Norris en Oscar Piastri slechts als zesde en tiende. Dit als gevolg van het misrekenen in de kwalificatie, toen ze te laat naar buiten gingen en de extreme weersomstandigheden hen de das omdeden. Als zij hun snelheid willen omzetten in resultaat, wacht hen een veelvoud aan inhaalacties. Dat Norris daar niet voor terugdeinst en daartoe capabel is, bewees hij al in Mexico vorige week.

Kan Aston Martin dan verrassen? Ja, gezien de startposities drie en vier. Maar hebben Lance Stroll en Fernando Alonso daadwerkelijk de snelheid om in de top-5 mee te blijven doen over een hele race? Dat is maar zeer de vraag.

Die snelheid lijkt juist AlphaTauri zeker weten te hebben: de Italianen hebben sinds enkele weken de smaak te pakken en zowel Yuki Tsunoda (6e) als Daniel Ricciardo (9e) toonde zaterdag in de sprintrace al dat de auto op zondag in de top-10 kan eindigden. Qua racepace is de AlphaTauri het vijfde team dit weekend, dus dat belooft veel goeds. Enige probleem: net als bij Mercedes start het rijdersduo verder van achteren dan gehoopt.

Strategie

Hoe dat op te lossen? Een inhaalrace, ja. Maar hoe kun je al die inhaalacties gaan doen? Misschien wel door een goede strategie. Want op dat vlak zijn er vandaag legio mogelijkheden. Zacht-medium-medium is bijvoorbeeld een goede strategie volgens de calculaties. Zacht-medium-zacht kan ook, maar dat lijkt vooral geschikt voor mensen die nog minimaal twee nieuwe sets zacht hebben en een gokje willen wagen (Ricciardo, Sargeant, Zhou, Bottas).

Maar wie heeft nog welke banden over? Van de top-10 hebben Hamtilton, Russell, Sainz, Pérez en Piastri géén nieuwe set zachte banden meer. Gaan zij dan misschien voor een afwijkende strategie? Bijvoorbeeld starten op medium en dan een eenstopper doen door voor de harde band te gaan? Of toch ergens een gebruikte zacht of medium toepassen in je strategie? Keuzes te over, al heeft Russell in zo’n scenario het probleem dat hij naast gebruikte zachte banden ook alleen nog maar gebruikte harde banden over heeft.

Zo is het voor iedereen anders – dat is vaker zo, maar vandaag helemaal. Naar verwachting zullen er dus vele verschillende strategieën te zien zijn tijdens de race. Een toch al op voorhand spannende wedstrijd wordt er alleen maar interessanter door. Verstappen, die qua banden over een nieuwe set zacht beschikt, twee nieuwe sets medium en een nieuwe set hard, is hoe dan ook de grote favoriet.

Maar daarachter? Met twee DRS-zones vlak achterelkaar wordt het een inhaalfestijn in São Paulo. Op een overigens droge baan, want regen gaat er gezien de minder dan 20 procent kans op neerslag niet komen.

En verder…

… vond de eerste Grand Prix op dit circuit plaats in 1973

… was Emerson Fittipaldi de winnaar van de eerste editie

… is het circuit vernoemd naar José Carlos Pace, die in 1975 won

… worden er 71 ronden gereden

… is een rondje op het ook als Interlagos bekend staande circuit 4309 meter lang

