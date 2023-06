Op Max Verstappen staat al sinds de eerste meters van de Grand Prix van Spanje dit weekend geen enkele maat. Alleen een wonder lijkt dan ook een zege van Verstappen te kunnen voorkomen. Het thuispubliek in Barcelona gelooft echter in een stunt van Fernando Alonso. Met dank aan het getal 33.

Toegegeven, het is vergezocht. Maar zelfs de meest sceptische persoon ter wereld zal moeten toegeven dat er veel cijfermatige toevalligheden zijn dit weekend rondom Alonso. De Spanjaard jaagt in zijn thuisland op een race-overwinning en als dat lukt zou het nummer 33 uit zijn loopbaan zijn. Bij F1TV kwamen ze donderdag met interessante statistieken, alsof het in de sterren staat geschreven. Presentatrice Laura Winter legde het mooi uit:

De eerstvolgende zege zou voor Fernando Alonso nummer 33 zijn;

Aston Martin heeft dit weekend garagenummer 33;

De Grand Prix van Spanje beleeft editie 33 op dit circuit;

Het huidige helmdesign van Alonso is het 33e uit zijn carrière;

Het is de 1086e WK-wedstrijd in totaal en deelname 362 van Alonso. Inderdaad: 33,33 procent…

En alsof dat nog niet bijzonder genoeg is: de race vindt plaatst op 4-6-’23. Tel dat bij elkaar op en… enfin, u snapt het. Cijfermatig kan het bijna niet mis gaan, zo redeneren de Spaanse racefans in al hun optimisme.

Het zijn leuke cijfertjes en bijzondere wetenswaardigheden en toevalligheden. Maar winnen wordt voor Alonso nagenoeg onmogelijk. Hij kwalificeerde zich als negende, nadat hij vloerschade opliep. Door een gridstraf voor Pierre Gasly mag hij als achtste starten. Maar dan nog is winnen een brug te ver, een podiumplaats lijkt reëler.

(Tekst gaat door onder de foto)

Fernando Alonso zoekt naar zege nummer 33, maar stunten ten koste van Max Verstappen lijkt ook in Barcelona een brug te ver (Foto ANP)

Wie kan Verstappen dan wel van de winst afhouden zondag in Spanje als Alonso dat niet kan? Misschien Carlos Sainz, die andere lokale favoriet? In de Ferrari maakt ook hij vermoedelijk geen kans op basis van de racepace van Red Bull en de dominantie van Verstappen in het weekend tot dusverre. Een eerste podiumplaats ooit dan in eigen land voor Sainz? Dat zit er dan wel weer dik in.

Inhaalraces Pérez en Leclerc

Een podiumplek is ook wat Sergio Pérez naar eigen zeggen voor ogen heeft. Hij verprutste voor de tweede keer op rij een kwalificatiesessie. De Mexicaan moet vanaf plek 11 starten en zich op zien te werken naar voren. Gezien de snelheid van Red Bull moet dat geen probleem zijn, al is het de vraag in hoeverre Pérez goed genoeg in zijn vel zit om het maximale uit de wagen te halen.

Charles Leclerc wacht een nog grotere opgave. Ook hij moet vanuit het achterveld komen, P19 zelfs. De coureur merkte dat er iets niet in de haak was met de Ferrari en was naar eigen zeggen niet verrast dat het resultaat dus zo tegenviel in de kwalificatie. Als het team de problemen kan oplossen, ligt er misschien nog een puntenfinish in het verschiet voor de geplaagde Monegask.

De Vries sneller dan Tsunoda

Punten is ook waar Nyck de Vries op hoopt. Dat was vorige week al zo in Monaco, waar hij als twaalfde startte. Toch is er, ondanks ditmaal een P14, in Spanje meer mogelijk. De Vries zal mogelijkheden krijgen om in te kunnen halen en voelt zich thuis op het Spaanse circuit. Hij won er in 2019 de sprintrace tijdens de Formule 2.

Racepace

Red Bull is weer de dominante factor qua snelheid in de wedstrijd. Maar hoe zit het met de concurrenten? De verhoudingen op een rij, op basis van de long runs in de vrije trainingen:

Bron: Formula1.com

Weer

Pak de poncho’s en paraplu’s er maar bij, zo luidt het devies voor de toeschouwers op basis van het weerbericht van zaterdagavond in Spanje. Er is een kans van 60 procent op regen bij de start, 40 procent op regen halverwege en 20 procent op regen aan het einde. Op een natte baan beginnen en droog eindigen? Het zou bij 23 graden Celsius een interessant schouwspel op kunnen leveren.

Banden

Afhankelijk van de weersomstandigheden worden het bij regen logischerwijs de full wets – die worden tegenwoordig zonder bandenwarmers gebruikt – of de intermediates. Met die laatste konden de coureurs zaterdag tijdens de kwalificatie al wat ervaring opdoen op de nieuwe layout van het circuit, al zijn de auto’s tijdens de race zwaarder en dus is het interessant om te zien wat dat doet met de verhoudingen en het gedrag van de band. Bij droog weer is het de vraag of we een twee- of zelfs driestopper gaan zien. De bandenslijtage in Barcelona is nu eenmaal hoog, met name de linkervoorband heeft het zwaar.

En verder…

...hebben Michael Schumacher en Lewis Hamilton het vaakst gewonnen in Spanje (6 keer)

…is de lengte van een rondje op het (aangepaste) circuit 4.657 meter

…is er op basis van de laatste acht jaar 50 procent kans op een safety car

…begint de race om 15.00 uur