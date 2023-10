Circus Formule 1 komt sinds 2012 naar Austin, Texas voor de GP van de Verenigde Staten. Na broodmagere jaren is de race op het Circuit of the Americas uitgegroeid tot een grote hit. “Vier races in Amerika kan makkelijk”, beweert oud-coureur Arie Luyendyk.

Formule 1 in Amerika. Elf jaar geleden stond er geen enkele race in de nieuwe wereld op de kalender, anno 2023 zijn het er drie. Entertainment en show wordt met de Amerikaanse rechtenhouder naar de Formule 1 gebracht. De sport heeft er een lange historie, maar kreeg nooit echt voet aan de grond.

In de jaren ‘60 en ’70 werd er gereden op het circuit van Watkins Glen, daarna was het tussen 1989 en 1992 de beurt aan Phoenix. Begin deze eeuw volgde nog een poging op de fameuze Indy Speedway. Maar Formule 1 en de Verenigde Staten sloten elkaar nooit liefdevol in de armen, het bleef altijd in de schaduw van IndyCar en Nascar.

Als iemand de Amerikaanse racewereld kent, is het Arie Luyendyk. De tweevoudig winnaar van de Indy 500 kent de fijne kneepjes van het autoracen en woont al sinds 1984 in de Verenigde Staten. Verschillen tussen de Formule 1 en IndyCar blijven groot en dat gaat nooit veranderen, gelooft Luyendyk. “Formule 1 is en blijft een sport op zich, is echt big business. Eén punt kan miljoenen schelen voor de teams. Wat dat betreft is dat heel anders dan bijvoorbeeld IndyCar. Je merkt dit in de beslissingen die er soms genomen worden. IndyCar is wat losser, voor ons zijn de fans enorm belangrijk. Dus we proberen het racen zo aantrekkelijk mogelijk te houden.”

Het rechte stuk met de kenmerkende helling naar de eerste bocht. © Alfa Romeo

Mooie mix

Formule 1 lijkt nu wel geland te zijn in de Verenigde Staten. Sinds Austin op de kalender staat is het niet alleen maar voorspoedig gegaan. Het circuit heeft ook slechte jaren gekend. Toch is sinds een paar jaar de vraag aanzienlijk gegroeid. “Met een circuit als Austin is echt weinig mis: een gave lay-out”, oordeelt Luyendyk, “en een mooie mix van snelle bochten en voldoende inhaalmogelijkheden. Ik houd daarvan, heb altijd gezegd: Ik ben geen coureur geworden om met 50 door een bocht heen te gaan.”

Volgens hem ligt de groeiende populariteit niet enkel aan de sensationele ontknoping van 2021. “Ik heb ook gehoord dat er sinds een paar jaar nieuw management zit, die zullen wel volle bak promotie hebben gedraaid. Het trekt nu veel publiek en dat is echt mooi om te zien. Ook Drive to Survive (serie Netflix) heeft zeker een rol gespeeld,” vermoedt Luyendyk. “Verder heeft het spannende gevecht tussen Verstappen en Hamilton in 2021 bij veel Amerikanen echt wat aangewakkerd, denk ik.”

Met drie races op de kalender is Amerika dit jaar hoofdleverancier van Grands Prix. Luyendyk denkt dat de Formule 1 het aantal best nog wel wat verder kan uitbreiden. “Als ze een race in New York kunnen krijgen, zullen ze dat vastdoen”, stelt hij. “Ze zijn er volgens mij zelfs al eventjes mee bezig geweest. Iets leuks voor de toekomst, absoluut.” Formule 1 heeft in Amerika in het verleden al op heel wat verschillende circuits gereden. Of er nog andere opties zijn? “Watkins Glen? Heel misschien als ze er 50 miljoen tegen aan smijten!”, lacht Luyendyk. “Vier races zou makkelijk kunnen. Amerika is een groot land, hè. Dus waarom niet?”

