Na twee tweede en een vierde plaats in de voorgaande edities, wint Fernando Alonso op 13 mei 2006 dan eindelijk ‘zijn’ Grand Prix van Spanje. De Spanjaard wordt op het Circuit de Barcelona-Catalunya door ruim 130.000 wild enthousiaste fans over de finish geschreeuwd en tot held van de natie gebombardeerd.



De Spaanse Grand Prix staat al sinds 1951 (af en aan) op de Formule 1-kalender en tot halverwege de jaren nul van deze eeuw, heeft het land zich nooit echt achter de sport geschaard. Lang ontbreekt het de Spanjaarden aan een held, maar dat verandert als Fernando Alonso in 2001 de F1-arena betreedt en de sport stormenderhand verovert. Het jonge talent doorbreekt in 2005 voor het eerst de hegemonie van Michael Schumacher en Ferrari en zorgt voor het eerst voor een echte F1-koorts op het Iberische schiereiland.

Sterker nog, de status van nationale held is tamelijk uniek in een land dat tot dat moment – het Spaanse voetbalelftal wordt pas vier jaar later wereldkampioen – nog gekenmerkt wordt door grote regionale rivaliteiten en dat nog niet echt een nationale (sport)identiteit kent. Maar in het raceweekend van 12 tot en met 14 mei hebben zich ruim een kwart miljoen mensen verzameld rond het Circuit de Barcelona-Catalunya. De afgeladen en van lichtblauwe vlaggen voorziene tribunes trillen onder de zinderende zon en de alom voelbare spanning.

Grote rivaal Michael Schumacher

Alonso heeft op dat moment al een flinke voorsprong genomen in het nog jonge kampioenschap. Van de vorige vijf races won hij er twee en kwam hij drie keer als tweede over de finish. Zijn grote rivaal Michael Schumacher heeft in het kampioenschap al een aanzienlijke achterstand van 13 punten (indertijd leverde een overwinning tien punten op), maar de laatste twee Grands Prix voor Spanje eindigden in een zege voor de Duitse recordkampioen die daarmee vol druk op de Spaanse ketel zet.

Lees ook: Fernando Alonso, Strolls meesterzet

De 24-jarige Fernando Alonso is niet onder de indruk, ook niet van de tribunes die op vrijdag tijdens de vrije trainingen voor de Grand Prix van Spanje al vol zitten. “Ik heb van elke ronde genoten. Druk voel ik niet, ik zie de steun als extra motivatie om nog meer mijn best te doen. Vorig seizoen was ik meer bezig met de titelstrijd dan met een zege in mijn thuisland. Nu is dat toch wat anders. Er is een handvol races die je koste wat kost wilt winnen en het lijkt me niet zo gek dat Barcelona op mijn lijstje staat.” Zes miljoen Spanjaarden denken er hetzelfde over en scharen zich zondagmiddag voor de televisie. “Dat is best raar”, zegt Alonso als hij van die aantallen hoort. “Ik verbaas me er elke keer weer over. Toen ik nog in de karts reed reisde ik in mijn eentje van hot naar haar, toen stond ik totaal niet in de belangstelling. Nu is dat anders, raar en leuk tegelijk.”

Fernando Alonso rijdt langs volle tribunes bij de Grand Prix van Spanje (Motorsport Images)



Dat Alonso niet bluft, blijkt al op zaterdag als hij zijn Renault R26 soeverein naar pole stuurt. De Spanjaard weet zich zondag in de flank gesteund door teamgenoot Giancarlo Fisichella die de tweede startplek opeist, terwijl de beide Ferrari’s van Schumacher en Felipe Massa de tweede startrij bevolken. Alonso laat zich niet ophouden en sprint om even na tweeën onder toeziend oog van koning Juan Carlos moeiteloos als raceleider naar de eerste bocht. Die positie komt behoudens twee pitstops niet meer in gevaar en 66 ronden later kroont Alonso zich tot grote vreugde van de hysterische massa tot nieuwe El rey van Spanje.

Of Fernando Alonso dat de komende Grand Prix van Spanje weer kan doen? Zondagmiddag om 15.00 uur doven de lichten.

