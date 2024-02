Een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen, zo wil een aloud gezegde. Toch overkwam dat Mercedes vorig jaar: na de deceptie in 2022 sloeg het team in 2023 opnieuw de plank mis, een blamage. Om maar even in de spreekwoorden te blijven: driemaal is scheepsrecht. Op naar een mooi 2024 dus voor Mercedes? En dat in het afscheidsjaar van Lewis Hamilton bij het team? Woensdag presenteert de renstal uit Brackley de W15 – een vooruitblik.

Vriend en vijand waren en zijn het erover eens dat het Mercedes-onwaardig is: twee missperen op rij. En dus moet, ook volgens de teamleiding, alles anders (lees: beter) in 2024. Van de twee concepten voor 2022 en 2023 blijft volgens Mercedes met het oog op de auto van dit jaar nagenoeg niets over, en waarom zou dat ook? Het werd immers beide keren een sof. Zelfs van binnenuit was er kritiek op de keuzes en de prestaties van het tot en met 2021 zo geprezen Mercedes. Toto Wolff, Lewis Hamilton; niemand liet zich onberoerd.

Waar in 2022 tenminste nog werd gewonnen – hoewel slechts één keer – bleef de hoogste trede van het podium in 2023 steevast verstoken van een Mercedes-coureur. Nul GP-zeges: ongekend en ondermaats, een blamage voor Mercedes. Zeker gezien de eigen hoge eisen die de renstal stelt aan zaken als ontwikkeling en prestaties.

Aan motivatie bij Mercedes echter geen gebrek in de jacht op hernieuwd succes. En reken maar dat Lewis Hamilton in zijn laatste jaar bij de Duits-Engelse formatie wil vlammen. Zou hij ook voor een vertrek naar Ferrari hebben gekozen als de resultaten de laatste twee jaar beter waren geweest? Als er misschien wel beter naar hem was geluisterd toen de vermoedens rezen dat het veelbesproken sidepod-concept geen goed idee was? Wie weet. Maar voor Mercedes en Hamilton telt terugkijken niet meer: de blik is nu gericht op 2024 en de bolide die woensdag gepresenteerd wordt.

Met een dominant Red Bull zal het lastig zijn (en blijven) om weer zo succesvol te worden als vóór 2022. Maar veel slechter dan de afgelopen twee jaar kan het niet gaan. Drie keer is scheepsrecht, zoals gezegd. En anders is er altijd nog dat andere gezegde waar Mercedes zich aan kan vastklampen: hoop doet leven.

