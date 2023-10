Een voorbeschouwing op elke race lijkt dit jaar een herhaling van zetten. Of Max Verstappen wel of niet op pole staat, hij is altijd favoriet. Ook in Mexico, waar hij vanaf de derde plaats start. Slechts één keer lukte het een coureur de race vanaf de tweede trij te winnen. Zijn naam: Lewis Hamilton.

In Austin deed hij het vanaf de zesde plaats. Eenvoudig ging het weliswaar niet, remproblemen teisterden hem de hele race, maar het lukte toch. Zelfs met een technisch mankement bleek hij bij de Amerikaanse GP onverslaanbaar. Het heeft de hoop op een dagsucces bij bijna al zijn concurrenten bij voorbaat al ontnomen.

Charles Leclerc hield de moed er vanzelfsprekend in, nadat hij de Ferrari SF-23 in de het slotdeel van de kwalificatie ook tot zijn eigen verbazing het snelst van allemaal over de korte omloop in Mexico-Stad had gestuurd. Toch was er weer het inmiddels gebruikelijke voorbehoud. “Max is dit jaar in de race extreem snel”, aldus de Monegask, die op het Autódromo Hermanos Rodrìguez zijn tweede achtereenvolgende pole pakte en de teller uit 101 GP-pogingen voor Ferrari op 22 stuks zette. Geen slecht gemiddelde.

Nu Red Bull de ontwikkelingswerkzaamheden aan de RB19 al maandenlang heeft stilgelegd, heeft de concurrentie de kloof verkleind. Over één ronde kan Ferrari inmiddels wedijveren met Red Bull, zij het wel in handen van Verstappen. Teamgenoot Sergio Pérez had ook voor eigen publiek dat hem elke ronde weer met luid gejuich begroette, zelden zicht op de eerste startrij. Hij vertrekt zijn thuisrace, de moeder aller races zoals hij zelf zei, vanaf de vijfde plaats.

Verstappen staat bij het vertrek achter Leclerc en diens collega Carlos Sainz. De Spanjaard kan mogelijk als buffer dienen voor zijn teamgenoot, want de 830 meter lange sprint naar het rempunt voor de eerste bocht is in Mexico vaak cruciaal. Verstappen onderkent als geen ander het belang daarvan. “In bocht 1 kan van alles gebeuren”, stelde hij. Je kunt er wedstrijden winnen, zoals hij in het verleden al bewees.

Gevecht om een goede slipstream

De beste uitgangspositie is in Mexico niet altijd een voordeel. Vanwege de lange aanloop naar de openingsbocht valt er van achteruit met een goede slipstream terrein te winnen. ‘Best lastig’, noemde Leclerc de sprint naar de eerste draai. “Maar ik heb er vertrouwen in dat het lukt, vanaf daar zien we dan wel verder.” Wellicht met wat hulp van Sainz. Dat maakt Verstappen, die net als veel collega’s ver na de race niet werd bestraft voor een illegale actie in de pitstraat, weinig uit. “We kunnen nu optimaal profiteren van de slipstream naar de eerste bocht.” Sainz: “Het zal een leuk ritje worden daar naartoe”, bekende de Spanjaard met een knipoog.

Het drietal en ook de andere achtervolgers beseffen de noodzaak van een goede start. Inhalen op de 4304 lange baan is geen eenvoudige opgave. Ter illustratie: vorig jaar waren er in de hele wedstrijd slechts twintig geslaagde inhaalpogingen. Daarnaast is de bandenslijtage laag en de topsnelheid door de ijle lucht (Mexico-Stad ligt op 2240 boven de zeespiegel) hoog. Valtteri Bottas noteerde er namens Williams in 2016 de hoogste topsnelheid ooit gemeten in de Formule 1: 372,5 km/uur.

Met vier overwinningen is Verstappen recordhouder. Slechts één keer deed hij dat vanaf pole, vorig jaar. Eén keer won er sinds de terugkeer van Mexico op de kalender een coureur die niet vanaf de eerste startrij vertrok: Lewis Hamilton in 2019 (P3).

Wat je verder nog moet weten over GP Mexico-Stad

-Max Verstappen kan er zijn 51e GP-zege behalen. Daarmee zou hij op gelijke hoogte komen met Alain Prost en gedeeld vierde komen te staan op de eeuwige ranglijst

-De kans op een safety car is niet heel groot: twintig procent. De kans op een virtual safety car is een stuk groter: tachtig procent

-De race begint om 21.00 uur Nederlandse tijd en is live te zien via streamingsdienst Viaplay

-De tijd die een coureur verliest voor een pitstop is 22 seconden

